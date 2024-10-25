Кыргызстан и Саудовская Аравия готовы укреплять религиозное партнерство

Сегодня, 25 октября, директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахимом бин Ради Аль-Ради и имамом мечети пророка в городе Медина Королевства Саудовская Аравия шейхом Салахом бин Мухаммадом Аль-Будаиром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече Азамат Юсупов отметил проводимую в Кыргызской Республике государственную политику в религиозной сфере, религиозные организации в области ислама, благотворительные проекты, реализуемые Королевством Саудовская Аравия, и тесное сотрудничество по улучшению организации хаджа.

Также было отмечено, что двусторонние отношения между Кыргызстаном и Королевством Саудовская Аравия укрепляются с каждым годом, и обе стороны выразили готовность поднять сотрудничество на более высокий уровень.