В Бишкеке пройдёт фотовыставка "Иран глазами кыргызстанских блогеров"

С 30 октября по 13 ноября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится фотовыставка "Иран глазами кыргызстанских блогеров". Об этом сообщает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в КР.

По его данным, в течение 15 дней посетители музея смогут увидеть работы известных тревел-блогеров Тынчтыка Мухамбетова (@tynchtykmr), Нурсултана Аттокурова (@attokurovnm), Жаныбека Кызылова (@jony_traveler) и Николая Гладкова (@gladkov_nikolai), которые занимаются созданием красивого и познавательного контента о путешествиях по стране. Их фото и видео регулярно набирают миллионы просмотров и публикуются в таких в престижных изданиях, как National Geographic, вдохновляя туристов на путешествия по Кыргызстану.

Представленные фотографии, на которых запечатлены люди, природа и объекты, внесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО, были сделаны в разных локациях во время их поездки в Иран, которая была организована Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике.

Официальное открытие мероприятия состоится 30 октября в 14:00 часов. Вход свободный.