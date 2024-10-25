В Беларуси стартовали Дни культуры Кыргызстана

В Минске стартовали Дни культуры Кыргызской Республики в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, торжественное открытие состоялось в Национальном художественном музее Беларуси с выставки работ членов Союза художников Кыргызской Республики, отражающих быт и культуру кыргызского народа. Экспозиция представлена работами современных кыргызских живописцев, которые посвящены народным мотивам Кыргызстана, исторической памяти, природной красоты и пейзажами.

На открытии художественной выставки приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КР Эрбол Султанбаев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Гульбара Абдыкалыкова, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада, представители культурной и творческой интеллигенции двух стран.

Выставка будет открыта для всех желающих до 27 октября.