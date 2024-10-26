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Жители новостроек Бишкека предлагают пути решения экологических проблем

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С жителями новостроек Келечек и Ак-Бата в рамках инициативы "Экология новостроек", реализуемой в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта "Мониторинг юстиции – Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане", обсуждались острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются местные жители.

Субгрант реализуется консорциумом во главе с Фондом им. К. Аденауэра в сотрудничестве с Фондом Макса Планка за международный мир и верховенство права, ЭД "БИОМ" и ОО "Алга".

Встреча была частью инициативы "Экология новостроек", целью которой является повышение экологической осведомлённости и поиск решений проблем, касающихся окружающей среды.

Жители выразили серьёзную обеспокоенность количеством мусора на улицах и нехваткой мусорных контейнеров. Айнагуль Наркозиева, жительница новостройки Келечек, предложила установить дополнительные контейнеры для сбора мусора, а также специальные баки для пластиковых бутылок.

"Если будут контейнеры для пластика, люди начнут его собирать, вместо того чтобы выбрасывать где попало", - уверена Айнагуль. Эта идея получила поддержку других жителей, которые предложили в пилотном режиме установить аппараты для приёма пластиковых бутылок. По их мнению, такой шаг станет не только дополнительным источником доходов для жителей, но и мотивирует людей к раздельному сбору отходов.

Кроме проблемы с мусором, на встрече обсуждались и другие важные вопросы. Местные жители отметили, что воздух в новостройках становится всё более загрязнённым из-за смога и массового использования мусора для отопления. Поэтому они поддержали идею дополнительных проверок коммерческих бань, которые сжигают отходы швейного производства и шины.

Отдельное внимание было уделено соседству с крупнейшим рынком Дордой, который также вносит свой вклад в загрязнение воздуха и близлежащих водоёмов. В условиях отсутствия водоотведения и канализационных систем в новостройках, эта проблема становится ещё острее.

На встрече в новостройке Ак-Бата жители проявили инициативу по озеленению территории. Они предложили организовать массовую посадку деревьев и кустарников, что, по их мнению, не только улучшит экологическую ситуацию, но и станет хорошим примером для молодёжи.

Эколог Мирлан Токтобеков поддержал эту инициативу, подчеркнув, что такие действия могут серьёзно повлиять на улучшение состояния окружающей среды. "Одно посаженное дерево может улучшить воздух и общее состояние экологии, а значит, и здоровье людей", - отметил он.

Токтобеков также поделился своими знаниями о древних экологических традициях кыргызского народа, рассказав, как в прошлом люди жили в гармонии с природой. Он напомнил, что у кыргызов существовали чёткие правила, касающиеся бережного отношения к ресурсам, таким как вода и земля. "Наши предки понимали важность сохранения природы и использовали её дары с умом. Например, по данным английских исследователей, наши предки для мытья использовали специальные места с песком, который фильтровал воду и очищал её от загрязнений. А сегодня мы сталкиваемся с проблемой, что 195 тысяч гектаров почвы в Кыргызстане непригодны для использования из-за загрязнений", - сказал Мирлан Токтобеков.

Жители новостроек, в свою очередь, отметили, что одним из ключевых факторов загрязнения окружающей среды является отсутствие экологического образования и осведомлённости. "Мы должны больше уделять внимания воспитанию молодёжи в духе экологической ответственности. Нужно с детства прививать понимание, что природу надо беречь", - выразила свою позицию одна из жительниц новостройки Ак-Бата.

Основной вывод встреч - для решения экологических проблем в новостройках необходимы совместные усилия государства и граждан. Важно не только установить новые контейнеры для мусора и улучшить инфраструктуру, но и изменить поведение самих жителей, воспитывая у них осознание важности экологической ответственности.

Данная публикация была подготовлена в рамках финансируемого ЕС проекта "Мониторинг Юстиции - Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане". Проект реализуется консорциумом во главе с Фондом им. Конрада Аденауэра в сотрудничестве с Фондом Макс Планка за международный мир и верховенство права, ЭД "БИОМ" и ОО "Алга". Ответственность за содержание данной публикации несет исключительно ОФ "Новые медиа". Публикация не обязательно отражает точку зрения Европейского союза и членов выше обозначенного консорциума.


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URL: https://www.vb.kg/440420
Теги:
новостройки, экология, Бишкек
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