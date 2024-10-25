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Садыр Жапаров учредил госучреждение "Кызмат"

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Президент Садыр Жапаров подписал указ "Об образовании государственного учреждения "Кызмат" при управлении делами президента Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в целях создания новой, многофункциональной и эффективной государственной организации по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам, реализации государственной политики в сфере регистрации и документирования населения, улучшения условий предоставления государственных услуг в сфере регистрации населения, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Образовать государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики (далее – государственное учреждение) на базе Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики и государственного предприятия "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

2. Установить, что: государственное учреждение: находится в ведении Управления делами Президента Кыргызской Республики;

– является правопреемником Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики и государственного предприятия "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики; реализация настоящего Указа осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и предусмотренных средств для государственных органов в республиканском бюджете на соответствующий год.

3. Управлению делами Президента Кыргызской Республики в двухмесячный срок:

1) утвердить положение, структуру, штатное расписание и штатную численность государственного учреждения;

2) произвести регистрацию государственного учреждения в органах юстиции;

3) внести в установленном порядке в Администрацию Президента Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, вытекающие из настоящего Указа;

4) обеспечить бесперебойное предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам, возложенных на государственное учреждение;

5) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Кабинету Министров Кыргызской Республики в двухмесячный срок:

1) привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

2) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.


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URL: https://www.vb.kg/440421
Теги:
Кыргызстан
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