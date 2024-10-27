Хирурги Кыргызстана спасли пациента с двумя "сюрпризами" в животе

- Со своей печенью Самарбек-байке теперь доживет до ста лет. Главное – мы сохранили орган, не допустили цирроза и последующей трансплантации, - говорит доктор медицинских наук Расул Султангазиев, знакомя меня с Самарбеком-байке, своим пациентом из Нарынской области. – Вообще случай очень интересный.

- А если бы вы не сделали операцию, то каковы были последствия для больного? – спросила я у известного в стране хирурга.

- Начался бы билиарный гепатит, который перешел в цирроз печени. Но скажу прямо, теперь, когда уже все позади: дни нашего больного были, можно сказать, сочтены, он мог умереть даже до операции, его состояние было уже на грани и в любой момент он мог впасть в печеночную кому, - пояснил ведущий хирург университетской клиники МУК "Аманат" Расул Султангазиев.

- У больного были все признаки печеночной энцефалопатии. Печень уже не справлялась со своей главной функцией - очисткой организма от токсинов, количества ее "работающих" клеток не хватало, что свидетельствовало об острой печеночной недостаточности. А если печень не в состоянии обезвредить образующиеся в организме токсические вещества, они попадают в кровоток, проникают в головной мозг и вызывают гибель многочисленных его клеток, полностью отравляют организм. Сами представляете, насколько это опасно, - сказал один из лучших наших анестезиологов-реаниматологов Жаныбек Эркинбаев. – Из-за тяжелейшей интоксикации организма у Самарбека-байке все анализы были плохие: критически низкое давление, отказывали почки, и вот-вот могло остановиться сердце.

Состояние пациента ухудшалось с каждым часом. Время поджимало. И перед врачами встал непростой вопрос: брать на операцию или нет. Родственники настаивали, хотя им объяснили все нюансы и осложнения, которые могут привести, в том числе и к летальному исходу, но они были непреклонны, понимая, что без операции близкий им человек умрет, а операция – это шанс, хоть и мизерный.

Чаще всего таких безнадежных пациентов "списывают", потому что помочь им почти невозможно. Но Султангазиев и Эркинбаев считают, что даже в таких случаях именно операция может оказаться весьма эффективной и своевременной. Врачи не ошиблись и на этот раз: крепкий, профессиональный тандем хирурга и анестезиолога-реаниматолога помог человеку выжить в этой сложившейся непростой ситуации.

И однозначно, положительный исход проведенных Расулом Абалиевичем и Жаныбеком Сардаловичем операций, в том числе и этой, нельзя назвать просто хирургической удачей или везением, или чудом, поскольку чудес не бывает, если бы было хоть одно средство, то их давно бы научились добывать. Успех этих врачей в высочайшем профессионализме и ответственности за жизнь человека, которую не только надо сохранить, но и сделать ее лучше.

Случай сам по себе уникальный. Хотя Султангазиев не любит этого слова, он обычно говорит интересный. Мужчину лечили несколько месяцев от гепатита, хотя маркеры на вирусный гепатит были отрицательные. Несколько раз проводили УЗИ, но не обнаружили ни камня в желчном протоке, ни самого желчного пузыря. В клинику "Аманат" больной поступил желтушно-шафранного цвета. Здесь на УЗИ все-таки смогли рассмотреть в протоке камень более одного сантиметра. Но желчный пузырь также не просматривался, словно его и не было. Хотя, по словам дочери пациента, его не удаляли. Сам же Самарбек-байке был уже в тяжелом состоянии, и отрицательная симптоматика нарастала. Поэтому в экстренном порядке его взяли на операцию.

- Если желчный пузырь не удаляли, и он не был виден на УЗИ, то значит, с ним что-то не в порядке, - говорит Расул Абалиевич. – Так и оказалось. Пузырь был, образно говоря, прикрыт 12-перстной кишкой, которую словно припаяли к нему сваркой. Что еще хуже: камень желчного пузыря "разъел" стенку кишки и провалился в нее, и как следствие сформировался свищ, начался гнойный холангит – тяжелое осложнение желчных путей из-за нарушения их проходимости. На первом этапе операции мы аккуратно разъединили желчный пузырь с 12-перстной кишкой и ушили ее дефект.

Но команду Султангазиева поджидал еще один "сюрприз", так называемый синдром Мириззи. По словам Расула Абалиевича, это очень редкая патология, мало изученная в хирургии желчных протоков.

- В моей практике – это второй случай. Другой камень в желчном пузыре "разъел" и его стенку, и стенку общего желчного протока, и образовался второй свищ. Желчный пузырь мы удалили, в нем оказалось еще несколько больших камней. После вскрыли желчный проток и убрали из него камень размером более одного сантиметра. Кстати, диаметр протока в норме не более шести миллиметров, а камень был вдвое больше и препятствовал оттоку желчи. Затем подшили тонкий кишечник между левым и правым печеночными протоками, и печень облегченно вздохнула. Желтуха после операции прошла, и пациент сразу побелел и мы тоже. От пятичасового напряжения мы вышли из операционной посеревшими, - пошутил Султангазиев.

– Пока я восстанавливал пути оттока желчи, Жаныбек Сардалович одновременно спасал функции жизненно важных органов, задействовал все вены, чтобы очистить организм, поднять артериальное давление, спасти сердце, запустить почки. А потом еще сутки в реанимации, по сути, не отходил от больного. Зато через сутки мы перевели его в обычную палату.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Прогноз благоприятный.

- Я по натуре реалист, тем более, что имею какое-то отношение к медицине, по профессии я ветеринарный врач, и понимал всю серьезность своего положения, поскольку чувствовал себя с каждым днем все хуже. Но, отправляясь в Бишкек, во мне все-таки жила надежда, что еще вернусь в родные края, буду заниматься хозяйством, - признался Самарбек-байке. – Расул Абалиевич и Жаныбек Сардалович оправдали мою надежду. Дай им, бог, здоровья самим.