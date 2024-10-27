Всемирный банк высоко оценил реформы и проекты Кыргызстана

В рамках ежегодного собрания управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялась встреча первого заместителя председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с вице-президентом Всемирного банка по финансированию развития Акихико Нишио. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались ключевые аспекты экономического развития Кыргызстана и возможности дальнейшего сотрудничества с Всемирным банком.

Первый зампредседателя кабмина отметил, что за последние три года экономика страны демонстрирует стабильный рост и по итогам января-сентября 2024 года прирост ВВП составил 8,4%.

"Консолидированный бюджет государства удвоился благодаря усилиям Кабинета Министров по сокращению теневой экономики и улучшению налогового администрирования. Это создало благоприятные условия для запуска крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1", - сказал Касымалиев.

Далее он акцентировал внимание на проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1, "который является не только ключевым для обеспечения энергетической безопасности страны, но и имеет стратегическое значение для центральноазиатского региона в целом".

"Мы твердо верим, что Камбаратинская ГЭС-1 станет краеугольным камнем регионального объединения в сфере энергетической безопасности и устойчивого развития", - заявил Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что наряду с проектом строительства Камбаратинской ГЭС-1 неразрывно связаны другие проекты, направленные на реформы государственного финансового управления, развитие частного сектора и "зеленого" роста экономики.

"Рассмотрение строительства Камбаратинской ГЭС-1 как центрального звена в системе региональных проектов необходимо для достижения общих целей по энергетической безопасности и устойчивому развитию", - обозначил он.

В свою очередь вице-президент Всемирного банка Акихико Нишио подчеркнул важность проекта Камбаратинской ГЭС-1 для региональной интеграции и отметил, что проект имеет потенциал для укрепления экономического сотрудничества в Центральной Азии и создания новых возможностей для регионального развития.

Акихико Нишио также высоко оценил усилия Кыргызстана по реформированию бюджетной системы и подчеркнул важность продолжения этих реформ для достижения устойчивого экономического роста.