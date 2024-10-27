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В Оше строят школу на 625 мест: Глава кабмина ознакомился с проектом

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Ош ознакомился с ходом строительства школы в МТУ "Жибек-Жолу". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия заместитель мэра города Ош Замир Юсупов сообщил, что завершение строительства объекта запланировано во втором квартале следующего года.

Данная школа на 625 мест по индивидуальному проекту будет обеспечена всеми необходимыми условиями для обучения. Помимо этого, запланировано комплексное благоустройство территории, строительство резервуара, котельной.


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URL: https://www.vb.kg/440430
Теги:
Акылбек Жапаров, Ош, строительство, школа, кабмин
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