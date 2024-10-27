В Кыргызстане отметили День ООН

26 октября в Бишкеке состоялось празднование Дня ООН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. На мероприятии присутствовал министр Алтынбек Максутов, который обратился к участникам с приветственным словом, подчеркнув важность этого события для Кыргызстана и его международных партнеров.

В своей речи министр Максутов отметил, что День ООН напоминает миру о необходимости солидарности и взаимопомощи между странами. "Этот праздник объединяет нас всех вокруг идеи мира, безопасности и устойчивого развития. Мы гордимся, что Кыргызстан и Организация Объединённых Наций на протяжении многих лет развивают плодотворное и тесное сотрудничество", - сказал министр.

После официальной части Алтынбек Максутов принял участие в открытии ярмарки, на которой были представлены разнообразные проекты, реализуемые в Кыргызстане при поддержке ООН. Кыргызстан и ООН успешно взаимодействуют в разных направлениях: от защиты культурного наследия до поддержки молодежных инициатив и улучшения условий жизни для каждого кыргызстанца. Благодаря усилиям Министерства культуры информация о достижениях и проектах, поддерживаемых ООН, активно освещается, что позволяет кыргызстанцам чувствовать себя частью глобального сообщества.

Подобные мероприятия, по мнению Алтынбека Максутова, помогают укреплять связи между народами и продвигают гуманитарные инициативы. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики планирует и дальше активно поддерживать инициативы, направленные на сотрудничество с ООН, чтобы и впредь укреплять культурные и социальные связи Кыргызской Республики на международной арене.

Организаторы мероприятия поблагодарили министра за его вклад в развитие культурного диалога и активное участие в проекте ООН, подчеркнув, что его поддержка стала одним из факторов, благодаря которым такие инициативы продолжают успешно развиваться.