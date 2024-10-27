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Опрос Emerson: Трамп и Харрис набрали одинаковую поддержку избирателей

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Равные доли американских избирателей поддерживают двух главных кандидатов на пост президента США Камалу Харрис и Дональда Трампа менее чем за две недели до предстоящих выборов, свидетельствует опрос Emerson College Polling.

Как следует из опубликованных в субботу результатов исследования, действующего вице-президента, представляющую Демократическую партию, и бывшего американского лидера от Республиканской поддерживают по 49% избирателей в стране.

Согласно представленному графику изменения уровня поддержки, Харрис и Трамп сравнялись впервые с лета, когда вице-президент вырвалась вперед и с тех пор опережала своего соперника по данным Emerson College.

Исследование показало, что Трампа поддерживает больше независимых кандидатов, которые не относят себя ни к одной из главных политических партий. Также в пользу него склоняются избиратели мужчины. За Харрис, в свою очередь, готовы проголосовать больше женщин, чем за Трампа.

Опрос проводился 23-24 октября среди одной тысячи вероятных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет 3 процентных пункта.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/440433
Теги:
выборы, президент, США, Дональд Трамп
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