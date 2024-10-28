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В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Мастерской Лу Баня

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова в субботу, 26 октября, прошла церемония открытия Мастерской Лу Баня.

Как рассказал ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев, в августе 2023 года в Чжэцзянском Институте водного хозяйства и гидроэнергетики в городе Ханчжоу (КНР) был подписан 4-х сторонний меморандум о сотрудничестве по созданию Мастерской Лу Баня на базе КГТУ им. И. Раззакова. "Проект Мастерская Лу Баня, воплощаемый по инициативе Генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в рамках "Одного пояса - одного пути", направлен на создание передового учебного центра в целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области строительства дорог и мостов, гидротехнических сооружений, геодезии, энергетики, возобновляемых источников энергии и машиностроения в Кыргызстане.

"Этот проект возник на пересечении тех задач и возможностей, которые открывают нам тесное партнерство с Китаем. Мастерская – это не только учебные лаборатории и интеллектуальные классы, а современная образовательная инфраструктура, включающая лаборатории по строительству дорог и мостов, гидротехнических сооружений, энергетики, машиностроения, а также промышленной автоматизации. В этих лабораториях студенты могут осваивать новейшие технологии, проводить исследования в области устойчивой энергетики, а также работать с современными инструментами для проектирования и анализа инженерных систем. Проект внесет большой вклад в развитие Кыргызстана и укрепит дружбу между нашими народами", - сказал Мирлан Чыныбаев, выразив от имени профессорско-преподавательского состава университета благодарность правительству Китая, Чрезвычайному и Полномочному Послу Китая в Кыргызстане, госпоже Ду Дэвэнь, всем членам китайской делегации, которые приложили много усилий, чтобы состоялся этот проект в Кыргызстане".

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь заявила, что за прошедшие 11 лет со дня провозглашения инициативы "Пояс и путь" продолжает расширяться и углубляться сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном в различных областях. Совместное строительство Мастерской Лу Баня является важным консенсусом, достигнутым главами двух государств, и наглядной практикой для Китая и Кыргызстана по реализации инициативы.

Мастерская Лу Баня будет играть важную роль в подготовке кыргызских талантов и содействовать экономическому развитию Кыргызстана, а также расширит двустороннее сотрудничество и обмены. Реализация проекта внесет новый вклад в построение более тесного кыргызско-китайского сообщества единой судьбы.

"Сегодня Лу Бань олицетворяет ум, мудрость и талант. Мастерская Лу Баня – это бренд современного китайского образования. Для реализации договоренностей глав двух стран соответствующие ведомства с обеих сторон поддерживали тесное взаимодействие. Кыргызская сторона выбрала Кыргызский государственный технический университет как базовый университет для создания Мастерской Лу Баня в КР. По плану в университете созданы три "умных" класса и 15 лабораторий для преподавания в таких областях, как водное хозяйство, гидроэнергетика, строительство дорог и мостов и в других. Китайская сторона предоставила средства для приобретения профессионального учебного оборудования и испытательных приборов. А также оказывает помощь в подготовке преподавателей и в составлении программ обучения", - сказала госпожа Ду Дэвэнь.

По ее словам, провинция Чжэцзян является одной из первых зон в Китае для внедрения и развития цифровой экономики, особенно выделяется в цифровом образовании. "Умный" класс позволяет перейти от традиционной модели обучения к информационной, интегрирует образовательные ресурсы провинции.

"Надеюсь, что расширение учебного содержания и обогащение образовательных методов помогут повысить уровень подготовки современных кадров", - отметила госпожа Ду Дэвэнь.

Как подчеркнула посол, отношения между нашими странами сегодня развиваются в духе всестороннего стратегического партнерства. Государства стремятся к созданию сообщества единой судьбы Кыргызстана и Китая в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания. Шестого июня в Пекине было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. "Это историческое событие создает хорошую основу для ускорения начала строительства. В настоящее время Кыргызстан активно продвигает проект по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Для продвижения таких важных проектов требуется большое количество профессиональных кадров. Мастерская Лу Баня станет важной базой для подготовки высококачественных специалистов", - добавила посол Ду Дэвэнь.

Договоренность по созданию Мастерской Лу Баня в Кыргызстане была достигнута на переговорах между Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и Председателем Китая Си Цзиньпином в 2022 году. В рамках рабочего визита Садыр Жапаров посетил официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 в Китае и провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах, в том числе и создание Мастерской Лу Баня в Кыргызстане.

"С учетом особенностей социально-экономического развития Кыргызстана и в целях углубления высококачественного совместного строительства "Одного пояса – одного пути" проект Мастерская Лу Баня направлен на подготовку квалифицированных специалистов в областях водного хозяйства, гидроэнергетики и инфраструктурного строительства", - отметила госпожа посол на торжественной церемонии.

Как свидетельствует практика, проект Мастерская Лу Баня служит укреплению политического взаимодоверия, экономического развития стран-партнеров и улучшения межличностного общения между ними. Мастерская Лу Баня стала своеобразным национальным брендом профессионального образования Китая со времени, когда в провинции Тяньцзинь легендарный китайский мастер-изобретатель Лу Бань, живший ещё в V веке до нашей эры, изобрел множество ручных приспособлений, которые используются и по сей день.

На церемонии открытия мастерской присутствовали руководители министерств энергетики, образования и науки, транспорта и коммуникаций, Госстроя Кыргызстана, члены китайской делегации, которые подчеркивали в своих выступлениях, что открытие Мастерской Лу Баня – это большое событие для Кыргызстана. В Мастерской Лу Баня будут готовить высококачественных технических специалистов международного уровня для страны, в которых сегодня она нуждается. Отмечалось, что открытие мастерской будет способствовать также расширению гуманитарных контактов между странами, внедрению новых технологий, а также придаст импульс развитию кыргызско-китайских отношений и качественному совместному строительству "Пояса и пути".

И все заверили, что будут оказывать всестороннюю поддержку работе Мастерской Лу Баня, что двери их предприятий открыты для ее выпускников. Таланты в области высоких технологий будут востребованы для экономического строительства и развития инновационных отраслей промышленности.

Завершилось мероприятие торжественным перерезанием красной ленты, после чего гости посетили лаборатории мастерской, оснащенные современным оборудованием на миллион с лишним долларов. В рамках первого этапа проекта привлечено более 100 миллионов сомов инвестиций в инфраструктуру университета.

"В лаборатории инженерной геодезии находятся современные геодезические приборы, которые мы используем в производстве. Есть, в частности, приборы для определения координат, высокоточные нивелиры, с помощью которых мы можем нивелировать нашу земную поверхность, узнавать разность высот точек, есть GPS-приемники для определения координат точек с помощью спутников", - рассказал преподаватель Айдар Калыков.

В лаборатории цифровых систем автоматизации в энергетике установлено оборудование для управления гидрогенератором, релейной защиты, солнечной электроэнергии, моторами. Студентам, которые будут обучаться в Мастерской Лу Баня, уже не терпится приступить к занятиям. Практически во всех лабораториях они уже начали осваивать новое оборудование.

Кстати

Мастерская Лу Баня (Luban Workshop) - это международный проект сотрудничества в области профессионального образования, созданный и реализуемый Муниципальной комиссией по образованию китайского города Тяньцзинь с 2016 года при поддержке Министерства образования Китайской Народной Республики. В рамках сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями создаются специализированные учебно-подготовительные центры Мастерской Лу Баня, где осуществляется подготовка специалистов с высшим образованием и обеспечивается формирование у них необходимых профессиональных навыков. К настоящему времени подобные проекты успешно реализуются в 30 странах Азии, Африки и Европы, включая Великобританию, Россию, Таиланд, Индию, Эфиопию и другие страны.

За последние два года Китай ускорил усилия по развитию мастерских по профессиональному обучению в Центральной Азии. Первая Мастерская Лу Баня в Центральной Азии была запущена в 2022 году в Таджикистане. Теперь она появилась и в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/440434
Теги:
Госстрой, Министерство образования, Китай, студенты, энергетика, посол
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