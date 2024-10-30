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Минсельхоз Кыргызстана советует фермерам выращивать ферулу

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР отмечают, что выращивание ферулы имеет большую экологическую, экономическую и финансовую ценность для фермеров.

Ферула – многолетнее травянистое растение, произрастающее как в диком виде, так и в культуре, произрастающее на каменистых участках, не требующее особого ухода.

Основным товарным продуктом ферулы является смола асафетиды, которую получают из черенков корней и корневищ растений в возрасте до пяти лет. Из одной ферулы можно получить от 50 до 130 граммов смолы. Процесс сбора асафетиды требует большого количества ручного труда.

Асафетида широко используется в народной медицине, фармацевтике, как пищевая приправа, в косметологии.

По оценкам, доходы от реализации готовой продукции могут в 15-30 раз превышать доходы от использования пастбищ. В целом с одного гектара земли можно заработать в среднем от 200 до 400 тысяч долларов.

Отметим что, 9 сентября 2024 года принято Постановление Кабинета Министров КР № 537 "О сохранении и восстановлении природных запасов ферулы, стимулировании посадки и выращивания на территории Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/440438
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