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Национальная библиотека Кыргызстана отмечает 90-летний юбилей

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- Нина Ничипорова
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Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова отмечает 90-летний юбилей со дня образования.

Однако библиотечное дело в Кыргызстане имеет более чем вековую историю. В культурно-просветительской жизни Семиречья в XIX веке по мере развития уездных городов, расширения сети церковно-приходских, русско-туземных, народных школ, сельскохозяйственных училищ возрастала потребность в формировании фонда учебников, богословской и светской литературы. Особую потребность в таких изданиях ощущало население, активно осваивающее Туркестан с середины XIX века. Поэтому библиотеки в нашем, современном представлении, возникали в основном в русскоязычной среде.

Первые "уездные библиотеки" открылись в Токмаке и Оше. Их основной целью было просвещение народа, поэтому они носили характер публичных библиотек. Особый интерес по количеству книг, их сохранности, разнообразию тематики к 20-м годам XX века представляет Каракольская центральная библиотека. Многие исследователи считают ее первой народной библиотекой. Созданная усилиями русской интеллигенции, начавшая свою работу в мае 1902 года, она обладала уникальными изданиями. Комплектование производилось за счет средств из народных пожертвований, большинство книг передавались в качестве подарков из частных собраний. К 1917 году она насчитывала около 15 тысяч книг по истории России, литературе, учебников по сельскому хозяйству, инженерии, богословию и т.д. К сожалению, многие издания в ходе "очистки книжного фонда", списания книг репрессированных авторов в 20-30-х годах были утрачены.

К началу XX века во всех церковно-приходских и русско-туземных школах имелись свои библиотеки: в Пишпеке, Пржевальске, Токмаке, Оше, Узгене, селах Сазановка, Сокулук, Беловодское и т.д. Книжные фонды этих библиотек и библиотек училищ комплектовались в строгом соответствии с рекомендациями Министерства народного просвещения по Туркестанскому краю. В среднем в каждой насчитывалось около пятисот названий. Хотя встречались библиотеки с многотысячными фондами.

Что касается мусульманского населения, то та его часть, которая училась или закончила русско-туземные школы, имела доступ к этим библиотекам. Большинство населения имело слабое представление о библиотеках, хотя к началу XX в. уже получили развитие "новометодные" школы (наряду со старометодными мектебами), в которых были собраны книги по истории, математике, географии, письму, литературе религиозного характера. Первая мусульманская библиотека была открыта в 1917 году в Пишпеке. Необходимо отметить, что и кочевое население было уже знакомо с книжной продукцией через мектеби и медресе. В массовом порядке молдо (учителя) имели свои небольшие личные библиотечки с литературой религиозного толка на арабской графике, книгами по арифметике, истории. Писались санжыра, истории кыргызов, издаваемые в Уфе, Казани.

Мероприятия по развитию библиотек в первые годы Советской власти тесно связывались с вопросами перехода на оседлый образ жизни, с образовательными процессами, движением за ликвидацию неграмотности, развитием издательского дела. На казахском, татарском языках арабским алфавитом издаются первые произведения кыргызских авторов: акынов, историков, а затем и на кыргызском - политическая, экономическая и сельскохозяйственная литература, поступающая специальным назначением в библиотеки.

В годы Советской власти библиотека была объявлена опорной базой коммунистической партии и советского правительства в политическом просвещении народа. В условиях Кыргызстана появились такие очаги культуры, как избы-читальни, красные юрты, красные чайханы. Для таких же целей создавались и небольшие собрания книг, газет в "караван-сараях", домах дехканина, в передвижных агитационных "красных арбах".

К 1924 году на территории Кыргызстана насчитывалось 44 библиотеки с книжным фондом 154 тысячи экземпляров. Они решали один из главных принципов библиотечного строительства в условиях социализма - преодоление неграмотности, привлечение населения к чтению, общедоступность к знаниям и литературе. В 30-х годах начала формироваться система методического руководства образованием, политпросвещением, важным звеном в которой стали районные библиотеки. Расширялась сеть и других массовых библиотек: колхозных и профсоюзных. Особой датой в истории библиотечного дела явилось 28 мая 1934 года, когда было принято решение об открытии Государственной республиканской библиотеки.

1 августа 1934 года состоялось торжественное открытие Государственной республиканской библиотеки Киргизской АССР. Она была создана путем объединения Центральной городской библиотеки города Фрунзе с Государственной научной библиотекой (библиотекой Совета народных комиссаров). Она имела два фонда: научный и публичный. Важный вклад в создание и формирование книжного фонда этой библиотеки внесла Н.К.Крупская. Благодаря ее призыву из известных библиотек СССР поступала литература, ставшая ныне гордостью редкого фонда Национальной библиотеки страны. В 1935 году она была включена в число библиотек, получающих обязательный экземпляр, а в 1938 году реорганизована в Государственную публичную библиотеку. В 1939 году библиотеке присвоили имя революционера-демократа Николая Чернышевского.

В годы войны библиотека стала центром научной жизни республики, в ее стенах активно проходила работа сессий вновь организованной Академии наук Киргизии. Здание для молодой Академии наук только строилось. Для научного изучения природных ресурсов края, экономики, истории, культуры Киргизии в библиотеке в конце 1942 года была создана картотека, которая впоследствии явилась основой создания национальной библиографии. В 1950-е годы библиотека стала координационным центром деятельности библиотек всей системы министерств и ведомств Киргизии.

20 июля 1981 года постановлением Совета министров Киргизской ССР библиотеке было присвоено имя В.И. Ленина. В 1984 году Государственная библиотека им. В. И. Ленина переехала в новое современное здание, в котором находится в настоящее время. При этом старое название библиотеки осталось за Республиканской юношеской библиотекой. В ноябре 1993 года указом президента Кыргызстана Государственная библиотека была переименована в Национальную. С 1 апреля 2015 года она носит имя поэта Алыкула Осмонова. Ее сотрудники смогли сохранить раритетные коллекции, входящие ныне в редкий фонд. Это - первая русская печатная книга "Апостол" 1564 г. издания; "Апокалипсис" и "Острожская библия" (1850) Ивана Федорова; "Практическая арифметика" (1701) Л. Магницкого; "Описание земли Камчатки" (1755 г.) С. Крашенинникова. Самая маленькая книга - "Отче наш" (молитва, напечатанная на семи западно-европейских языках) объемом 15 страниц и форматом 0.5 х 0.5 см. Она была подарена Национальной библиотеке министром иностранных дел ФРГ в 1995 году. Всего более 1100 малоформатных изданий хранятся в отделе редких и особо ценных изданий. А самая большая книга - альбом гравюр И. Павлова "Старая Москва" 1947 года издания (формат - 72х55 см).

В редком фонде также имеются сочинение Алишера Навои "Хамса", изданное в Ташкенте в 1901 г.; " Таарих и Эмэни" (История владетелей Кашгари: Сочинение Мусы Бин Мулла Айса) - Казань, 1905 г. В редком фонде находятся и первопечатные издания 20-х годов ХХ века на арабской графике. Среди них первые издания трудов И. Арабаева, К. Тыныстанова, Тоголока Молдо и др. Есть и издания 30-40-х годов на латинской графике. Бережно хранятся в библиотеке и прижизненные издания А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков русской художественной литературы.

В настоящее время Национальная библиотека поистине стала культурным центром не только республиканского, но и международного значения. Здесь проходят крупные мероприятия по культуре, литературе и искусству, международным отношениям, экспозиции и выставки. Например, знаменитый "Иссык-Кульский форум", Дни иранской, индийской, казахской, французской, корейской культуры, международные симпозиумы.

В настоящее время фонд периодических изданий Национальной библиотеки насчитывает свыше 900 000 экземпляров, из них - около 400 000 газет, журналов и трудов - более 500 тысяч экземпляров. Ежегодные поступления периодических и продолжающихся изданий составляют 800 - 1000 названий.

Вернемся к истории библиотечного дела в Кыргызстане. В 1940 году выдача книг читателям из библиотек Народного комиссариата просвещения Киргизской ССР составляла свыше 1 миллиона, что свидетельствовало о стремлении населения к знаниям, культуре. В 50-60-х годах система библиотек пополнилась сетью научных, технических, учебных и других специальных библиотек. В 1963 году в республике насчитывалось уже 1092 массовые библиотеки, имеющие в своих фондах более 7 млн. книг. В 60-е - 80-е годы ХХ века система библиотечного обслуживания постоянно совершенствовалась: число библиотек увеличивалось. К периоду перестройки была создана стройная система библиотечного обслуживания, в орбите которой находилось около 4 тысяч библиотек различных систем и ведомств.

Распад СССР привел и к крушению четко налаженной системы информационно-библиотечного обслуживания. Почти вдвое сократилось число библиотек различных типов и видов. Перестали функционировать колхозные, совхозные, заводско-фабричные и многие профсоюзные библиотеки. Их книжные фонды практически утрачены. Переход на стихийные рыночные отношения, оторванность от основных издательских центров и ликвидация системы межбиблиотечного абонемента, отсутствие нормативно-методического обеспечения негативно отразились на библиотечном деле республики.

Было разрушено плановое комплектование через библиотечный коллектор, утрачено получение обязательного экземпляра республиканских изданий, затруднено получение специальных видов литературы, постепенно сократилась общедоступность и бесплатность библиотечного обслуживания. С другой стороны, библиотекам представилась относительная свобода производственной, творческой и предпринимательской деятельности, которая основывалась на понимании стоимостной ценности информации, на поиске форм и видов взаимовыгодного обмена между библиотеками и потребителями информации. Библиотеки оказались лицом к лицу с гигантским ростом информации и необходимостью реакции на все новые ее виды. Информация стала товаром. В этой ситуации перед библиотеками стала жизненно важная задача научиться ориентироваться в ее потоке, знать все свойства и методы ее использования. Работа в новых условиях потребовала как структурного изменения, так и изменения форм деятельности. Стали вводиться маркетинговые службы, реагирующие на запросы потребителей, чутко формирующие перечень предоставляемых библиотечных услуг, автоматизации и компьютеризации всей деятельности, введения новых информационных технологий.

Трудности переходного периода, недостаточное финансирование в определенной мере компенсируются высоким профессионализмом библиотечных работников, их видением своей важной миссии в экономическом, культурном и образовательном процессе. И надо особо отметить - в духовной жизни общества. Государство по мере возможности поддерживает развитие библиотек через целевые дотации, финансовые вложения. Государство определяет основную миссию современных библиотек, которая заключается в обслуживании и удовлетворении потребностей пользователей, в развитии интереса к чтению как к уникальному культурно-просветительскому виду деятельности. Библиотека стала проводником в мире информации с целью собирать, хранить и предоставлять в пользование различные виды информации и знания. За последние годы сформирована серьезная нормативно-правовая база деятельности библиотек.

В настоящее время, по данным Министерства культуры, функционируют две библиотеки республиканского значения, 11 областных, 39 районных, 86 городских и 35 детских. В целом по республике действуют 883 библиотеки. Сюда же можно добавить библиотеки высших и средних профессиональных учебных заведений, а также средних школ, колледжей и профессиональных лицеев. Таким образом, мы сегодня можем говорить о сохранении миссии библиотек в просвещении, образовании, духовно-культурной составляющей населения нашей республики.

Ишенкуль Болджурова,

профессор, доктор педагогических наук, кандидат исторических наук.


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URL: https://www.vb.kg/440440
Теги:
библиотека, книги, школа, юбилей, Кыргызстан
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