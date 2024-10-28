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За сутки на территории Кыргызстана задержаны 73 пьяных водителя

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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения общественной безопасности в конце выходных провело на территории страны рейдовое мероприятие под названием "Бахус", выявившее 4352 нарушителя правил дорожного движения в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Среди них:

-73 водителя в состоянии алкогольного опьянения,

-35 водителей, выезжающих на встречную полосу;

- 432 водителя с превышением скорости;

- 15 водителей, незаконно затонированными стеклами;

- задержаны 88 водителей, управлявших транспортным средством без соответствующих документов. Также 234 автомашины были постановлены на штрафстоянку за грубые нарушения правил дорожного движения.

Такие рейдовые мероприятия продолжатся и сегодня в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий.

ГУОБДД призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/440446
Теги:
алкоголь, ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
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