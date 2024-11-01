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"KIRLand" помогут увеличить производство высококачественных крафт-пакетов

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев провел выездное совещание на базе компании "KIRLand" – производителя бумажных пакетов.

В совещании приняли участие соответствующие руководители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Министерства природных ресурсов, экологии и технического контроля, а также руководители компаний.

"KIRLand" является одним из крупнейших предприятий по производству офсетной полиграфической продукции в Кыргызстане, которое работает с 1995 года.

С 2019 года KIR Pack работает в системе компании. Общая производственная и складская площадь составляет 1 000 квадратных метров. Здесь созданы все условия для получения экологически чистой продукции. Бумажные пакеты с точными изображениями изготавливались с помощью системы дозирования краски.

В одну смену будет производиться 30 000 упаковок, планируемая мощность достигнет 40 000 штук. Производство позволяет выпускать бумажные пакеты и пакеты различных форматов и размеров.

На совещании было отмечено, что государство отдает предпочтение предприятиям, производящим экологически чистую продукцию. Кабмин осуществляет поэтапный переход от пластиковых изделий, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека, к экологически чистым бумажным изделиям. Такова задача главы государства Садыра Жапарова.

Кроме того, президент Садыр Жапаров издал указ об охране экологии Иссык-Куля. Согласно указу, на примере ситуации на Иссык-Куле был составлен план по переходу с пластиковых изделий на бумагу во всех регионах страны.

По итогам выездного совещания был принят ряд решений по увеличению производства в области выпуска высококачественных крафт-пакетов, оказанию компании всестороннего содействия в приобретении необходимого дополнительного оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/440448
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