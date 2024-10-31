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В КР новая спецтехника для ирригационных работ приступила к работе

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- Светлана Лаптева
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Новая специальная техника, представленная на центральной площади Бишкеке во время открытия сельхозвыставки, уже приступила к работе.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза КР, начался капитальный ремонт канала Чон-Арык гидроучастка "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области.

Современная техника облегчила работу сотрудников, помогает повысить производительность. С объемом работы, который до этого выполняли две машины, теперь справляется одна машина.

Напомним, что недавно при участии Президента Садыра Жапарова на центральной площади Ала-Тоо Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности было вручено более ста новой современной техники, а районным управлениям аграрного развития было передано 40 служебных автомобилей.


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URL: https://www.vb.kg/440454
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