В КР новая спецтехника для ирригационных работ приступила к работе

Новая специальная техника, представленная на центральной площади Бишкеке во время открытия сельхозвыставки, уже приступила к работе.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза КР, начался капитальный ремонт канала Чон-Арык гидроучастка "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области.

Современная техника облегчила работу сотрудников, помогает повысить производительность. С объемом работы, который до этого выполняли две машины, теперь справляется одна машина.

Напомним, что недавно при участии Президента Садыра Жапарова на центральной площади Ала-Тоо Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности было вручено более ста новой современной техники, а районным управлениям аграрного развития было передано 40 служебных автомобилей.