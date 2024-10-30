Погода
$ 85.76 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

"Жаратман Жаштар Форум" укрепляет социальную сплоченность

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Программа развития ООН (ПРООН) совместно с партнёрами организовала форум "Жаратман Жаштар Форум", который собрал более 900 молодых предпринимателей, стартапов и лидеров со всей Кыргызской Республики.

Это мероприятие стало важной платформой для обмена идеями, инициативами и установления новых бизнес-связей. Форум завершил серию встреч, проведенных ранее в Оше и Караколе.

Ключевой особенностью форума было исследование новых возможностей в предпринимательстве и бизнесе, с акцентом на укрепление социальной сплоченности через молодежное и женское предпринимательство, креативные индустрии и информационные технологии. Форум направлен на устранение барьеров и создание бизнес-среды, в которой каждый участник может внести вклад в устойчивое развитие общества.

ПРООН видит будущее, в котором молодёжь является не только получателем, но и ключевым двигателем цифровой трансформации, особенно в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Через партнерства и инновационные проекты мы поддерживаем молодёжь в освоении новых технологий и даём ей навыки, необходимые для успешной адаптации в всё более цифровом мире.

"С быстрым развитием науки, технологий и глобальных связей мы обучаем молодёжь навыкам в таких областях, как ИИ, анализ данных, креативное мышление и поддержка ментального здоровья - тех областях, которые будут основой экономики будущего", - заявила Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

Успешные предприниматели и лидеры мнений поделились своими знаниями по таким темам, как "Эффективный маркетинг и продвижение", "Привлечение инвестиций", "Управление командой", "Цифровизация бизнеса" и "Роль молодёжного предпринимательства как основы социального единства".

Форум не только обсудил возможности, но и сосредоточился на инновационном социальном бизнесе для продвижения инклюзивной и экономически устойчивой страны. Сообщество предпринимателей и бизнесменов проанализировало факторы социального единства, которые укрепляют партнерства в различных социальных структурах.

"Мы стремимся создать сообщество, в котором лидеры и новаторы могут поддерживать друг друга, объединять идеи, расти вместе и строить сплоченное общество", - сказал Урмат Насыкулов, соорганизатор форума. "Каждый участник важен, и от нас зависит будущее нашего предпринимательства и общества в целом".

ПРООН тесно работает с молодежью через наставничество и обмен навыками. Молодые предприниматели получают опыт и сеть контактов, необходимые для успеха в таких областях, как цифровые технологии, устойчивое развитие и креативные индустрии.

Этот форум стал свидетельством партнерства ПРООН с частным сектором, расширяя возможности и создавая устойчивую экосистему, в которой молодые предприниматели могут расти и достигать успеха. Бизнес-форум объединил молодых предпринимателей для обмена идеями,

знаниями и вдохновением, способствуя преобразованию общества, движимого солидарностью, инновациями и социальным единством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440457
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  