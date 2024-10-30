"Жаратман Жаштар Форум" укрепляет социальную сплоченность

Программа развития ООН (ПРООН) совместно с партнёрами организовала форум "Жаратман Жаштар Форум", который собрал более 900 молодых предпринимателей, стартапов и лидеров со всей Кыргызской Республики.

Это мероприятие стало важной платформой для обмена идеями, инициативами и установления новых бизнес-связей. Форум завершил серию встреч, проведенных ранее в Оше и Караколе.

Ключевой особенностью форума было исследование новых возможностей в предпринимательстве и бизнесе, с акцентом на укрепление социальной сплоченности через молодежное и женское предпринимательство, креативные индустрии и информационные технологии. Форум направлен на устранение барьеров и создание бизнес-среды, в которой каждый участник может внести вклад в устойчивое развитие общества.

ПРООН видит будущее, в котором молодёжь является не только получателем, но и ключевым двигателем цифровой трансформации, особенно в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Через партнерства и инновационные проекты мы поддерживаем молодёжь в освоении новых технологий и даём ей навыки, необходимые для успешной адаптации в всё более цифровом мире.

"С быстрым развитием науки, технологий и глобальных связей мы обучаем молодёжь навыкам в таких областях, как ИИ, анализ данных, креативное мышление и поддержка ментального здоровья - тех областях, которые будут основой экономики будущего", - заявила Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

Успешные предприниматели и лидеры мнений поделились своими знаниями по таким темам, как "Эффективный маркетинг и продвижение", "Привлечение инвестиций", "Управление командой", "Цифровизация бизнеса" и "Роль молодёжного предпринимательства как основы социального единства".

Форум не только обсудил возможности, но и сосредоточился на инновационном социальном бизнесе для продвижения инклюзивной и экономически устойчивой страны. Сообщество предпринимателей и бизнесменов проанализировало факторы социального единства, которые укрепляют партнерства в различных социальных структурах.

"Мы стремимся создать сообщество, в котором лидеры и новаторы могут поддерживать друг друга, объединять идеи, расти вместе и строить сплоченное общество", - сказал Урмат Насыкулов, соорганизатор форума. "Каждый участник важен, и от нас зависит будущее нашего предпринимательства и общества в целом".

ПРООН тесно работает с молодежью через наставничество и обмен навыками. Молодые предприниматели получают опыт и сеть контактов, необходимые для успеха в таких областях, как цифровые технологии, устойчивое развитие и креативные индустрии.

Этот форум стал свидетельством партнерства ПРООН с частным сектором, расширяя возможности и создавая устойчивую экосистему, в которой молодые предприниматели могут расти и достигать успеха. Бизнес-форум объединил молодых предпринимателей для обмена идеями,

знаниями и вдохновением, способствуя преобразованию общества, движимого солидарностью, инновациями и социальным единством.