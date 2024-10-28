Погода
$ 85.75 - 86.13
€ 91.95 - 92.95

Садыр Жапаров поручил усилить поиски пропавших жителей села Орнок

252  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению президента Садыра Жапарова привлечены дополнительные силы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел для поиска пропавших жителей села Орнок Жумгальского района, 49-летнего К.Б и его 9-летнего сына С.Б, исчезнувших 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, с целью повышения эффективности поиска также будут задействованы дроны.

В данный момент поисковые работы также проводятся в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, поскольку река Кокомерен быстро достигает этого района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440458
Теги:
МВД, МЧС, Нарынская область, президент, пропавшие без вести, поиски, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  