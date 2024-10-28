Садыр Жапаров поручил усилить поиски пропавших жителей села Орнок

По поручению президента Садыра Жапарова привлечены дополнительные силы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел для поиска пропавших жителей села Орнок Жумгальского района, 49-летнего К.Б и его 9-летнего сына С.Б, исчезнувших 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, с целью повышения эффективности поиска также будут задействованы дроны.

В данный момент поисковые работы также проводятся в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, поскольку река Кокомерен быстро достигает этого района.