Дуйшенбек Камчыбеков президенту: Кабмин не учитывает наши предложения

Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана, доктор технических наук, заслуженный работник промышленности, член Российской академии наук и почетный горняк и геолог Дуйшенбек Камчыбеков обратился к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с важными вопросами в сфере геологии, требующими срочного внимания и решения.

Ниже приводим текст обращения:

Уважаемый президент!

Сегодня я вынужден обратиться к вам по важным вопросам, которые требуют вашего внимания. Прошло тридцать лет с момента создания Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана. В нашей ассоциации объединены профессионалы с опытом работы в геологии около 60 лет, включая ученых и академиков. Все мы - специалисты, непосредственно занятые в этой сфере. Мы внимательно следим за текущей ситуацией в отрасли и выявляем проблемы, с которыми сталкиваются наши сотрудники.

Мы посетили и ознакомились с деятельностью компаний "Кумтор", "Кыргыз Алтын", "Кыргыз Нефть Газ", "Кыргыз-Комур", которые являются ведущими компаниями в нашей стране. Вместе мы обсудили существующие проблемы и пути их решения. Мы проводим мероприятия, фиксируем их в протоколах и направляем рекомендации кабинету министров и соответствующим комитетам Жогорку Кенеша. Однако в течение последних трех лет не получили никакой реакции на наши предложения и обращения.

В предыдущем правительстве на наши письма всегда отвечали специалисты, проводились обсуждения, и принимались меры. К сожалению, за последние три года мы не получили ни одного ответа на наши инициативы.

В декабре 2021 года председатель кабинета министров Акылбек Жапаров пообещал, что мы будем встречаться каждый квартал для обсуждения важных вопросов. Однако, несмотря на наше желание сотрудничать, все попытки организовать такие встречи не увенчались успехом.

Если бы наши вопросы рассматривались своевременно, возможно, не возникли бы серьезные проблемы. Например, у компании "Вертекс", работающей на золотом руднике Жамгыр, возникли проблемы с запасами. Мы предупреждали об этом три года назад, но меры не были приняты. В результате объем резерва, который должен был составить 10 тонн к 1 января 2024 года, не был определен, и предприятие закрылось. Тысячи людей потеряли работу, а средства, которые должны были поступить в бюджет, не поступили.

Существует и множество других подобных проблем. Одной из них является тема СУЛ (лицензия на средства удержания), по которой было принято постановление Кабмина № 185 в октябре 2021 года. Мы предлагали остановить это решение, но, к сожалению, наши предложения остались без внимания. Более 2400 исследователей горного дела серьезно пострадают из-за этого решения.

Мы уже говорили о необходимости объединить все в едином направлении, но, к сожалению, не были услышаны. В результате многие компании, которые работают добросовестно, столкнулись с трудностями, и инвесторы ушли из-за неправильно принятых решений.

Ошибочное решение было отменено Верховным Судом, но прошло много времени, и множество землевладельцев пострадали от этих действий. Мы предупреждали о том, что этого делать не следует, и аналогичные проблемы по-прежнему существуют в отношении компаний "Кумтор", "Кыргыз-Комура" и "Кыргызнефтегаза".

Поставленная вами три года назад задача по разработке концепции развития Ассоциации горнопромышленников и геологов КР до сих пор не выполнена. К сожалению, ваша задача по организации работы обогатительного комбината на базе Кара-Балтинского Тоокенского комбината, данная два с половиной года назад, также остается нерешенной.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, во время нашей встречи в резиденции в 2021 году мы обсуждали деятельность нашей Ассоциации и перспективы её развития. Вы предложили ценные идеи и направления, которые могли бы поддержать нашу работу. Однако, к сожалению, как уже упоминалось, наши усилия зачастую игнорируются кабинетом министров и воспринимаются скорее как "поучение".

Если вы считаете это необходимым и у вас будет возможность, я с радостью предоставлю вам информацию о текущем состоянии нашей ассоциации и перспективах её развития. Мы готовы поделиться своим многолетним опытом и совместно работать на благо нашей страны.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы стремимся внести более значимый вклад в экономику нашего государства, совместно реализуя наши предложения и продвигаясь вперёд в развитии.