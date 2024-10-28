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Глава МИД и посол Кореи обсудили развитие кыргызско-корейских отношений

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28 октября министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Кванджэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы кыргызско-корейского взаимодействия, отметили важность поддержания регулярных политических контактов, а также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Форума по сотрудничеству "Центральная Азия-Республика Корея".

В ходе встречи также были затронуты вопросы укрепления нормативной-правовой базы Кыргызстана и Кореи и рассмотрена возможность реализации совместных проектов в различных областях.


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URL: https://www.vb.kg/440469
Теги:
Южная Корея, посольство, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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