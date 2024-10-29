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Месячник "Женское здоровье" охватил 70% женщин Кеминского района

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кеминском районе прошел пресс-тур для журналистов, посетивших Центр общей врачебной практики (ЦОВП) и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в рамках акции "Женское здоровье", которая проводится по всей стране с 1 по 31 октября. Мероприятие нацелено на профилактику и выявление неинфекционных заболеваний у женщин и проходит при поддержке швейцарского проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане".

Активность на местах и поддержка населения

Директор ЦОВП Кеминского района Бакыт Сатынкулов сообщил, что месячник проходит активно и уже охватил значительную часть населения. "Мы начали 1 октября, и акция продлится до конца месяца. За это время мы приглашаем женщин в возрасте от 18 до 65 лет пройти обследование для раннего выявления различных заболеваний. На данный момент зарегистрировано около 4735 женщин, из которых уже обследовано около 3400 человек - это более 70%," - отметил он. Директор также подчеркнул, что такой охват стал возможен благодаря слаженной работе медперсонала и активной поддержке со стороны ФАПов и КУС (кабинета укрепления здоровья).

Программа обследований и ключевые направления

Цель месячника - выявление артериальной гипертензии, сахарного диабета, хронических обструктивных заболеваний легких (ХОБЛ), а также предрасположенности к раку молочной железы и шейки матки. Важно отметить, что многие женщины впервые узнают о возможных рисках, проходя такие обследования. "ХОБЛ - это хроническое заболевание легких, которое препятствует нормальному дыханию и требует длительного лечения," - пояснил Сатынкулов. "На ранней стадии выявить такие заболевания значительно проще, чем в случае обострения симптомов."

В больнице созданы все необходимые условия для полноценного обследования пациенток. Медицинский персонал укомплектован, также имеются современное оборудование для проведения диагностических процедур. "У нас в наличии аппараты УЗИ, работают лаборатории, измеряются рост, вес, артериальное давление. Мы готовы оказать всю необходимую помощь и провести обследование согласно международным стандартам," - заверил Сатынкулов.

Семейная медсестра ГЦВ Кеминского района Умут Казакбаева также рассказала о деталях работы на местах. По её словам, обследования проводятся на участке с использованием шкалы FINDRISK, позволяющей определить риски развития сахарного диабета. Также медсестры фиксируют возраст, вес и рост, рассчитывают индекс массы тела, и вся информация вносится в журнал для дальнейшего анализа. "К нам обращаются женщины из разных сел, и при необходимости мы направляем их к семейным врачам для более глубокого обследования. Среди обратившихся женщин старше 35 лет у некоторых была выявлена гипертония, и, что важно, многие из них до этого не знали о своем диагнозе," - поделилась Казакбаева.

Профилактические тренинги и информационные кампании

Специалист кабинета укрепления здоровья (КУС) Айгуль Садыкова рассказала о проведении профилактических тренингов для сельских комитетов здоровья. "С конца сентября мы провели семинары, где обучаем комитеты здоровья принципам профилактики. Главная цель этих тренингов - ознакомить женщин с возможными рисками и важностью регулярных проверок здоровья," - пояснила она. Садыкова также отметила, что медсестры проводят анкетирование, измеряют артериальное давление и индекс массы тела, выявляют избыточный вес и оценивают риски развития сахарного диабета и гипертонии. На основе собранных данных принимаются решения о дальнейшем направлении пациенток к специалистам, например, к гинекологу, если выявляются настораживающие симптомы.

Месячник "Женское здоровье" проводится уже четвертый год подряд, и, по словам специалистов, это мероприятие помогает выявить многие неинфекционные заболевания на ранних стадиях. В прошлом году благодаря акции удалось выявить два подозрительных случая, которые, к счастью, не подтвердились как онкологические, но позволили пациенткам получить своевременное лечение. "Информационная кампания играет важную роль: женщины начинают задумываться о своем здоровье и проходить необходимые проверки. Это особенно важно, потому что многие из них даже не знают своего рабочего давления или нормальных показателей индекса массы тела," - подчеркнула Садыкова.


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URL: https://www.vb.kg/440470
Теги:
Кеминский район, Чуйская область, Швейцария, Кыргызстан, здоровье, врачи, женщины, Минздрав
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