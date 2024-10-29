В 2024 году Кыргызстан экстрадировал 69 лиц по международным запросам

С января по октябрь 2024 года в страну экстрадировано 69 человек для уголовного преследования и исполнения приговоров. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По ее данным, в ответ на запросы зарубежных партнеров из Кыргызстана передано 38 лиц.

Недавно удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче гражданина Молдовы В.П., обвиняемого в разбое с применением оружия и убийстве. Также решено выдать гражданина Турции К.Д., подозреваемого в содействии международной преступной организации по незаконной перевозке наркотиков.

Работа по заключению дополнительных соглашений об экстрадиции с другими странами продолжается для повышения эффективности правового сотрудничества.