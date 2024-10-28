Снежная лавина заблокировала 10 авто на альтернативной дороге Балыкчы

На 346-348 километрах альтернативной автодороги Балыкчы – Казарман – Джалал-Абад в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области произошел сход снежной лавины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По предварительной информации, в результате чего в тоннеле застряли 10 автомобилей.

В настоящее время для проведения работ по уборке лавины привлечены 4 сотрудника МЧС по Джалал-Абадской области, а также 2 сотрудника МВД. В работе задействован погрузчик компании "China Road".

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.