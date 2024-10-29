Qatar Charity построил новый лицей в Кара-Жыгаче за 19 млн сомов

В селе Кара-Жыгач Аламудунского района состоялось открытие нового корпуса профессионального лицея № 47. В мероприятии приняли участие председатель Комитета по социальной политике Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева, министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева, посол Катара в Кыргызстане Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Марри и представители фонда "Qatar Charity".

При поддержке "Qatar Charity" было построено новое здание лицея и оснащено современным IT-оборудованием. Сметная стоимость составила 19 млн сомов. Фонд также планирует выделить 27 млн сомов на улучшение инфраструктуры лицея в Нарыне.

Министр Догдуркүл Кендирбаева выразила благодарность фонду за вклад в развитие начального профессионального образования. Она подчеркнула, что успешное образование - это основа достойной жизни и социально-экономического прогресса страны.

В сентябре текущего года также была представлена программа модернизации 10 профессиональных лицеев и центров, осуществлённая при поддержке Азиатского банка развития на сумму 168 млн сомов.