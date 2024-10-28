На каких автобусах можно доехать до нового автовокзала в Бишкеке?

В столице Западный автовокзал, включая мини-автовокзал "Акжол", полностью прекратил свою работу. В настоящее время функционирует МП "Бишкекский автовокзал", который обслуживает международные, междугородние, областные и пригородные маршруты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области теперь отправляются с нового автовокзала по адресу: Алма-Атинская, 1/1. Для удобства пассажиров муниципальные автобусные маршруты №13 и №34, а также микроавтобусы №123 и №128 курсируют до нового автовокзала.

Кроме того, маршруты в Ош, Баткен, Джалал-Абад и Талас отправляются с западной части Бишкека, где запланировано строительство нового ипподрома "Аккула". Автобусные маршруты №13 и №40, а также микроавтобусный маршрут №258 также обслуживают новый ипподром "Ак-Кула".

Мэрия Бишкека настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы при планировании поездок за город отправляться на новый автовокзал МП "Бишкекский автовокзал" по адресу: Алма-Атинская, 1/1 для восточных маршрутов и новый ипподром "Ак-Кула" (возле поста ГАИ) для направлений на запад.