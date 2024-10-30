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Красное вино "Кагор черные глаза" из Кыргызстана начинают продавать в Китае

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- Светлана Лаптева
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Кагор "Черные глаза" из Кыргызстана будут экспортировать в Китай.

Кыргызстанская компания провела переговоры с китайской стороной по поводу поставки алкогольной продукции на территорию КНР.

Выбор пал на кагор "Черные Глаза", так как он имеет сладкий вкус с довольно высоким содержанием алкоголя. Недавно на территорию КНР, через пропускной пункт Торугарт, было отправлено 22 тыс бутылок "Черные глаза".

Предварительно выполнены все условия экспорта китайской стороны. Таким образом кыргызстанская компания начала наращивать экспорт своей продукции в КНР.


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URL: https://www.vb.kg/440478
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