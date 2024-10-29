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В Минске прошел гала-концерт мастеров искусств Кыргызстана

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В городе Минске в рамках проведения первых Дней культуры Кыргызской Республики в Республике Беларусь состоялся гала-концерт мастеров искусств Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в концерте приняли участие фольклорно-этнографический ансамбль "Камбаркан", государственный ансамбль танца "Акмарал", а также народные и заслуженные артисты Кыргызской Республики. Белорусским зрителя были представлены произведения народного творчества и произведения знаменитых кыргызских композиторов и поэтов.

Мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Грамада и заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова.


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URL: https://www.vb.kg/440485
Теги:
Беларусь, посольство, культура, Кыргызстан, МИД
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