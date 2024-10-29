Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемого: ему грозит до 10 лет

По запросу Генеральной прокуратуры из Кыргызской Республики был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

В 2023 году в Алматы он завладел 75 миллионами тенге, обещая поставить предпринимателю комплектующие для вентиляции и кондиционеров. После этого он скрылся и был объявлен в международный розыск.

В мае текущего года он задержан в Бишкеке. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Алматы. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Tengrinews.kz