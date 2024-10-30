Шестаков: Кыргызстану целесообразно поддержать идею Банка развития ШОС

Сегодня наметились четкие тенденции к распаду международной финансовой системы, основанной на Бреттон-Вудских соглашениях. Такая мысль была озвучена в рамках круглого стола: "Тенденции и перспективы банковской системы Кыргызстана и стран ЦА в условиях вторичных санкций".

По мнению участников дискуссии, необратимый процесс мировой дедолларизации ведет к снижению господства западной финансовой инфраструктуры над "не западными" странами, во многих из которых в последнее время идет активный экономический рост, что укрепляет их позиции в мировой экономике, финансах и политике. Однако катализатором распада существующей системы международных денежных отношений послужили действия США и ряда европейских стран, которые злоупотребляя своим положением в мировых финансах, стали оказывать давление на своих геополитических соперников и экономических конкурентов, а также на их союзников.

"Меня возмущает нынешнее положение дел в финансовом секторе, когда наши финансовые структуры закрывают глаза на некоторые актуальные проблемы, а потом выдвигают не актуальные запоздалые инициативы. Их сегодня, конечно, сильно трясет, но они неплохо на этих встрясках зарабатывают. Страдают же от этого только наши граждане", - подчеркнула депутат ЖК КР Гуля Кожокулова.

В этой связи она обратила особое внимание, что условия нынешней геополитической игры, при которой в проигрыше оказываются многие страны мира, в том числе и Кыргызстан, диктуют США.

"Санкции вводит одно государство, и делается это исключительно в соответствии с их собственным законодательством, которое, надо подчеркнуть этот факт, не является международным. Поэтому мне не понятно, почему все остальные страны должны этому подчиниться? Почему приоритетом для мирового сообщества должен стать закон иностранного государства? Мне очень понравилось интервью президента Кыргызстана одному российскому телеканалу, в котором Садыр Жапаров подчеркнул, что мы не должны жить по чужим правилам, и Запад не должен нам указывать, как и с кем выстраивать сотрудничество. Я думаю, в таком ракурсе мы и должны действовать. Да, мы прекрасно осознаем, что мы не изолированы, что мы связаны с другими странами, в том числе через международные финансовые институты. Но при этом, Кыргызстан не являясь стороной того или иного конфликта, не должен по решению иностранного государства жертвовать своими национальными интересами", - заявила парламентарий.

Также было отмечено, что западные страны, несмотря на попытки активного внешнеполитического давления, не могут вынудить Кыргызстан и другие страны ЦА полноценно присоединиться к пакету антироссийских санкций. Как отметил в свою очередь директор ЦЭИ "Ой Ордо" Игорь Шестаков, у Запада нет для этого реальных механизмов, тем более, что на данный момент их финансовые возможности крайне ограничены по причине выделения запредельно больших объемов финансовой помощи Украине.

"Общий объем кредитов МВФ странам ЦА в настоящее время не превышает $1 млрд, тогда как Украине было одобрено финансирование на $20 млрд без каких-либо условий и ограничений. В этой связи государства нашего региона вправе выдвигать требования по пересмотру принципов управления МВФ, ВБ, ЕБРР, а также выступить за более заметное представительство в их руководстве стран "глобального Юга". Это бы дало возможность вырабатывать решения по справедливому распределению финансовых ресурсов, а также поставить жирную точку в принятии одиозных политических решений со стороны данных структур", - поделился мнением эксперт.

Он также обратил внимание, что, например, для Кыргызстана Узбекистан как торгово-экономический партнер играет гораздо более важную роль, чем США. Это говорит о том, что для Запада экономическое присутствие в регионе не является стратегически важным. Главный акцент делается на их политическом присутствии. При этом контроль западными странами деятельности ВБ и МВФ дает им определенные рычаги для оказания влияния на внутриполитические процессы стран нашего региона.

"Сегодня все еще сохраняется доминирование американской валюты в международной торговле и на национальных финансовых рынках, как и вынужденные внешние валютные заимствования государств. Даже в ЕАЭС весь товарооборот подсчитывается в долларах США. Однако такие государства как Китай, Индия, ОАЭ с целью снижения негативных эффектов от долларовой зависимости в настоящее время стали резко наращивать закупки золота для обеспечения стабильности своих золотовалютных резервов и постепенного сокращения своих депозитов в европейских банках. В значительной мере повлиял на эти процессы пример России, когда валютные счета в западных банках российских госкомпаний оказались под арестом, и средства были изъяты", - пояснил спикер.

Он напомнил, что еще в прошлом году на одном из круглых столов ЦЭИ "Ой Ордо", эксперты подчеркивали необходимость проводить расчетные операции в национальных валютах, крипто инструментах и золоте, т.е. приступить к созданию устойчивой к санкциям и независимой от доллара, а значит от Запада, платежно-расчетной и финансовой инфраструктуры.

"Актуальными являются инициативы по внедрению недолларового международного долгового рынка, что позволит оказать комплексное стабилизирующее влияние на мировую торговлю и международную валютно-финансовую систему. Новые механизмы позволят сбалансировать однополярную финансовую систему, создадут условия для конкуренции и возможность выбора альтернативных торговых и расчетных инструментов. Это будет способствовать снижению валютных, санкционных рисков, и позволит сохранить свободу выбора внешних торгово-экономических партнеров", - отметил Шестаков.

При этом он добавил, что Кыргызстану и странам ЦА целесообразно поддержать идею Банка развития ШОС. Перспективным направлением, по мнению эксперта, мог бы стать запуск региональной площадки цифровых валют для проведения торгово-расчетных операций в крипто активах и валютах стран региона и интеграционных объединений.

Круглый стол: "Тенденции и перспективы банковской системы Кыргызстана и стран ЦА в условиях вторичных санкций" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".