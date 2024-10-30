31 октября в жилмассиве "Ак Босого" не будет воды

Муниципальное предприятие "Бишкекводоканал" планирует ремонтные работы на водозаборах "Ак Босого-1", "Ак Босого-2" и на городских водопроводных сетях. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, 31 октября будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 часов до 15:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения:

- жилой массив "Ак Босого".

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.