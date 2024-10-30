В Бишкеке обсудили план действий для достижения гендерного равенства

В Бишкеке прошли национальные консультации, посвященные обсуждению проекта нового Национального плана действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на период 2025-2027 годов. Это важное мероприятие организовало Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в рамках реализации Национальной стратегии по гендерному равенству до 2030 года. Участниками встречи стали представители государственных структур, органов местного самоуправления, гражданского общества, международных организаций и эксперты по гендерной политике.

Проект Национального плана действий (НПД) включает пять ключевых направлений, которые затрагивают наиболее важные сферы гендерного равенства:

1. Расширение экономических возможностей женщин, что направлено на увеличение их участия в экономике и повышение уровня их финансовой независимости;

2. Культурная политика и функциональное образование - создание условий для более доступного образования и культурного развития;

3. Искоренение дискриминации и расширение доступа к правосудию, что включает меры по защите прав женщин и борьбе с гендерной дискриминацией;

4. Расширение женского политического участия, направленное на создание возможностей для женщин в политике;

5. Регуляторная политика по обеспечению гендерного равенства - формирование законодательства и правил, поддерживающих права женщин.

Особое внимание в проекте уделено таким актуальным темам, как гендерные аспекты изменения климата, инклюзивное развитие и цифровизация, что отражает современные вызовы в вопросах равенства и устойчивого развития.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Чынгыз Маматбек уулу отметил, что работа над новым планом началась еще в сентябре 2024 года и прошла через несколько заседаний межведомственной рабочей группы. Эти встречи, проведенные при поддержке проекта "InKoom", позволили сформировать дорожную карту для трехлетнего плана действий. Он подчеркнул, что Национальный план действий должен стать надежной основой для всех участников процесса - государственных органов, международных организаций и гражданского общества - в достижении поставленных целей.

В процессе разработки плана ЕС и проект "InKoom" оказали необходимую техническую и экспертную поддержку, а национальные консультации проводились при содействии проекта "Гражданское участие в целях развития", финансируемого SDС.