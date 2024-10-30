Национальная академия наук Кыргызстана отмечает 70-летний юбилей

Национальная академия наук Кыргызстана отмечает замечательный юбилей -70-летие со дня образования в далеком 1954 году. Торжества в честь знаменательной даты прошли вчера в большом зале филармонии.

Как отмечалось, 70-летие – это особая дата и особое событие для всей нашей страны. Это событие, безусловно, не только национального, но, можно сказать без преувеличения, действительно глобального значения и масштаба. Поскольку связи наших ученых настолько крепки с международным научным сообществом, а достижения настолько значимы, что позволяют Кыргызстану заявить о себе в научном мире. На главном научном празднике страны встретились ведущие ученые Кыргызстана, России, Казахстана, Китая, Монголии, Англии, Франции, Словении, Индии, Беларуси и других стран

"Сегодня у всех нас очень важный день - мы отмечаем 70-летие Национальной академии наук. Это поистине историческая дата для академии. За эти годы вместе с государством она прошла большой и яркий путь. Она всегда объединяла ведущих исследователей, настоящих искателей истины, которые помогали стране развиваться, изучали ее природные богатства, совершали открытия и создавали научные школы", - отметил президент НАН Кыргызстана, член-корреспондент Канатбек Абдрахматов.

Как сказал заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, "мы собрались не только по случаю юбилея, но и для того, чтобы задуматься о тех масштабных задачах, которые стоят перед наукой страны в стремительно меняющемся мире".

Эдиль Байсалов перечислил важнейшие направления в деятельности академии наук. В первую очередь НАН должна активно участвовать в развитии цифровизации и искусственного интеллекта. "Сейчас рассматривается вопрос о передаче закупаемых суперсовременных компьютеров Академии наук", - сказал он. Это сообщение было воспринято как подарок на юбилей и встречено благодарственными аплодисментами. В числе названных направлений – экология, агротехника и продбезопасность, медицина и биотехнологии и, конечно, международное сотрудничество.

"Желаю академии на новом историческом этапе, как и прежде, теснее сотрудничать с государством, чтобы оно могло достичь намеченных рубежей, а цели руководством страны поставлены очень большие", - поздравил ученых Эдиль Байсалов.

Со знаменательной датой своих коллег поздравила Российская академия наук. Поздравление от имени президента РАН, академика Геннадия Красникова передал вице-президент РАН, академик Валентин Пармон.

"Масштабное становление кыргызской науки ведет счет с 1943 года. Несмотря на трудности военного времени, в тот год был организован кыргызский филиал Академии наук СССР. Перед учеными стояла задача разработки и поиска новых компонентов и материалов для боеприпасов и военной техники. Активизация геологоразведки позволила обнаружить богатые месторождения сурьмы, вольфрама и других полезных ископаемых, так необходимых для фронта. Также была проделана большая работа по повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, выведению новых сортов зерновых, фруктов, овощей. Результаты исследований оказались востребованными в послевоенное время, - говорится в поздравительном письме.

В декабре 1954 года в Бишкеке на базе филиала была образована Академия наук. С тех пор история Национальной академии наук Кыргызстана неразрывно связана с именами выдающихся советских и кыргызских ученых, которые внесли существенный вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки. В частности, кыргызские ученые принимали активное участие в разработке буровой установки для космической станции "Луна-24", при помощи которой был получен лунный грунт, доставленный затем на Землю. Сотрудничество развивается и на современном этапе. Мы тесно взаимодействуем в сейсмологии, водопользовании и экологии, в том числе в рамках исследований уникальной экосистемы озера Иссык-Куль".

Академик Валентин Пармон наградил юбилейной медалью "300 лет Российской академии наук" президента НАН КР Канатбека Абдрахматова.

Тепло юбиляры встретили эмоциональное поздравление посла Китая в Кыргызстане, госпожи Ду Дэвэнь.

"Ученые наших стран проводят совместные исследования в разных областях науки. В Бишкеке, например, был открыт Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии, который является важной платформой для сотрудничества ученых стран ЦА и Китая. В Кыргызстане центр успешно реализует проект по очистке воды, что помогает решать проблему обеспечения сельского населения чистой питьевой водой. Ученые также проводят совместные исследования в области цифровых технологий, сейсмологии, сельского хозяйства, экологии, археологии и других

в рамках таких многосторонних форматов, как "Китай-Центральная Азия", ШОС, инициатива "Пояс и путь". И плодотворное научное сотрудничество ученых, безусловно, будет расширяться. Хотела бы отметить, что научное сообщество Китая всегда открыто для партнёрства в интересах всего человечества", - отметила госпожа посол.

Мыслями о прошлом, настоящем и будущем науки поделились с vb.kg ученые страны.

"Сила народа - в уме, в интеллектуальной, как сейчас говорят, собственности, она в научных школах, в передаче знаний. Эта традиция продолжается уже 70 лет. Свои знания нам передавал выдающийся кардиохирург Иса Ахунбаев, теперь их мы передаем своим молодым коллегам. Кстати, именно Иса Коноевич был первым президентом нашей Академии наук. И для нас, врачей – это и большая честь, и большая ответственность за продвижение медицинской науки в стране. Среди медиков немало ученых, которые внесли большой вклад в медицинскую науку, – академики Мамбет Мамакеев, Миталип Мамытов, Какиш Рыскулова, первая женщина-академик вообще в Центральной Азии и другие.

Как отметил президент страны Садыр Жапаров, наука - это передовая сфера общества, двигатель прогресса человечества во всех областях. Она всегда была, есть и будет. И сегодня у ученых праздник, подчеркивающий значимость науки в жизни страны", - сказал директор Республиканского научного центра урологии при Нацгоспитале, заведующий кафедрой урологии и андрологии КГМА, академик КГМА, член-корр. НАН Кыргызстана Акылбек Усупбаев.

"Без науки великую страну не построишь. Нам нужно многое сделать и не только в технологическом плане, но и в нравственном, патриотическом плане. Могу с гордостью отметить три больших достижения института за последние несколько лет. Мы исследовали и напечатали эпос "Манас" по варианту Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева. Эпос олицетворяет высшие нравственные идеалы народа, его великодушие, стремление к свободе, добру, справедливости, торжеству благородных моральных и этических ценностей, а главное – единение и сплоченность самого народа. Эпос во все времена служил и продолжает служить мощным инструментом государственной, политической, духовной и культурной жизни кыргызов. Поэтому, считаю, наша работа очень важна и для науки, и для воспитания подрастающего поколения.

Впервые мы подготовили и выпустили "Словарь тюркских наречий" Махмуда Кашгари. И Большим достижением считаем подготовку и выпуск 12- томного собрания сочинений Чингиза Айтматова, - подчеркнул ученый. – Многие рукописи писатели не были у нас никогда опубликованы. Теперь они вошли в это издание. Сейчас мы уже получили сигнальные экземпляры на русском и кыргызском языках", - сказал директор Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова, академик Абдылдажан Акматалиев.

А сегодня в Государственной резиденции "Ынтымак Ордо" открылся большой Международный конгресс ученых "Устойчивое развитие: наука, образование, общество". Как говорится, ученые зря время не теряют.