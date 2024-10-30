Биоразнообразие: Оценка климатических рисков и уязвимости

Почему сектор сохранение биоразнообразия является приоритетом адаптации к изменению климата в Кыргызстане?

В Кыргызстане определены приоритетные отрасли национального адаптационного планирования, среди которых и сектор сохранение биоразнообразия как наиболее узявимый согласно приоритетам Кыргызской Республики. Ведь сегодня ясно, что даже незначительные климатические изменения могут обернуться безвозвратной утратой многих видов растительного и животного мира .

Существуют доказательства того, что изменение климата уже сейчас губительно влияет на биоразнообразие и что такое воздействие на видовой компонент будет продолжаться и проявляться в следующем :

• изменение распространения,

• ускорение темпов исчезновения,

• изменение закономерностей размножения,

• изменение длительности вегетационного периода растений.

Эксперты называют виды и подвиды, исчезнувшие с территории Кыргызстана после 1500 года - закавказский (туранский) тигр, красный волк, обыкновенная выдра, джейран, дрофа. Есть некоторые неподтвержденные данные, что в Кыргызстане в недалеком прошлом обитали полосатая гиена, гепард, тарпан, тур, кулан.

Предполагаемое (прогнозируемое) повышение температуры и таяние ледников может стать причиной сокращения оптимальных для ключевых видов мест обитания флоры и фауны, так как сдвиг высотной поясности вверх по склонам будет сопровождаться общей аридизацией климата. В связи с этим в опасности может оказаться выживание видов, уже находящихся под угрозой исчезновения .

Уменьшение кормовой базы вследствие многоснежных зим и засушливого лета все чаще становится причиной гибели и сокращения популяции горных копытных и грызунов - основного источника питания снежного барса и крупных хищных птиц (гриф, бородач, белоголовый сип, кумай, черный гриф, стервятник) .

Некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения, особо уязвимы к последствиям изменения климата, поэтому такие виды как марал, барс, медведь, горный баран Марко Поло, джейран и горный гусь оказались в списке редчайших животных Кыргызстана .

Также наиболее уязвимыми к глобальному изменению климата окажутся краснокнижные, редкие, эндемичные виды растений и сообщества с сокращающимся ареалом .

Из-за сочетания политических, географических и социальных факторов Кыргызская Республика признана уязвимой к последствиям изменения климата и в Глобальном индексе адаптации Нотр-Дама (ND-GAIN), который оценивает эффективность адаптации к изменению климата для 187 стран за последние 17 лет, занимает 65-е место .

Именно поэтому уже сегодня для Кыргызстана важно понимать, что конкретно – какие решения и действия - нужно предусмотреть, чтобы для сектора биоразнообразия максимально снизились негативные последствия изменения климата и он был готов адаптироваться к возможным изменениям в будущем - своевременно, адекватно и эффективно.

Что такое климатические риски?

Чтобы разработать эффективные меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата для биоразнообразия, необходимо оценить климатические риски и уязвимость этой отрасли к ним. Несомненно, заблаговременно знать о том, в какой именно степени конкретная отрасль подвержена климатическим рискам важно, в первую очередь, потому что:

● оценив риски, можно выявить потенциальные угрозы и предприняв меры по снижению их влияния, предотвратить возможные катастрофические последствия;

● разобравшись в причинах уязвимости, можно разработать эффективные стратегии адаптации и повысить устойчивость любой системы;

● определив и оценив риск, можно приоритезировать меры по противодействию климатическим угрозам и рационально распределить ресурсы;

● информирование о рисках поможет вовлечь заинтересованные стороны и подготовить население к конкретным адаптационным действиям.

Как оценить уязвимость к климатическим рискам сектора Сохранение биоразнообразия?

Чтобы оценить риски, нужно понять, проявляются ли они уже именно сейчас и если – да, то каким образом: насколько часто, с какой периодичностью и интенсивностью, в чем выражается их воздействие (вред, ущерб) и какие изменения в нашу жизнь они привносят.

Такой чувствительной основой для построения системы оценки, делающей видимой уязвимость любого сектора к климатическим рискам, являются климатические опасности.

По результатам исследования для Кыргызстана определены 13 климатических опасностей, способных нанести максимальный ущерб. Это: волны жары, маловодье, высокая солнечная радиация, высокое/низкое давление, атмосферная и почвенная засуха, паводки и сели, оползни, морозы, лавины, ливневые дожди и град, природные пожары, ураганные ветры, весенние заморозки.

Три из них – атмосферная и почвенная засуха, природные пожары и весенние заморозки - оказывают наибольшее влияние именно на сектор сохранение биоразнообразия. Среди них существенно для сектора Сохранение биоразнообразия - "атмосферная и почвенная засухи", которые уже сейчас оцениваются как "большая" (0,80) и по прогнозам, в будущем повысятся до "очень большая" (1,00). Также риск увеличится в климатической опасности "Природные пожары" (с "низкой" (0,40) до "средней" (0,60).

И в первую очередь важно понять, в какой степени система уязвима к последствиям изменения климата. А для этого нужно оценить климатические риски, изучив факторы, от которых и зависит уязвимость системы. Рассмотрим, как это работает на примере уязвимости к последствиям изменения климата сектора сохранение биоразнообразия.

Первый фактор - подверженность (Exposure). Важный для понимания проблемы аспект, так как это и есть то отрицательное воздействие, которое не только мы, люди, но и экосистемы, расположенные в конкретном месте (например, горные экосистемы или – лесные и др.) и находящиеся в определенных условиях и ситуациях (например, подвергаясь климатическим опасностям), уже испытывают на себе как влияние изменения климата. И здесь для точности понимания важны те самые особенности – в каких местах и при каких обстоятельствах проявляются те или иные климатические опасности.

Например, для сектора биоразнообразия Кыргызстана, свидетельством подверженности климатическим рискам могут быть такие проявления как "снижение продуктивности экосистем" вследствие весенних заморозков или "увеличение природных пожаров" - как следствие одноименной климатической опасности.

Ярче всего фактор подверженности сектора биоразнообразие последствиям изменения климата будет проявляться вследствие климатической опасности атмосферная и почвенная засуха, что будет выражаться в "смещении ареалов обитания животного мира" или "смещении мест произрастания лесов", "увеличении вспышек массового размножения вредителей леса" и "деградации экосистем".

И по прогнозам, степень подверженности каждого из этих индикаторов влиянию изменения климата, в будущем увеличится на один пункт.

Второй фактор - чувствительность (Sensitivity). По сути, это способ вычислить, в какой степени (как часто, с какой интенсивностью) эти опасности, актуализированные в связи с изменением климата, на нас могут повлиять.

Тут есть относительно хорошие прогнозы, согласно которым, некоторые индикаторы чувствительности в секторе Сохранение биоразнообразия в будущем останутся на том же месте, что и сейчас. Это такие индикаторы, как "сокращение численности красно-книжных видов растений и животных, встречающиеся в лесных экосистемах" и "пастбищные площади, пройденные пожарами". Их степень чувствительности к изменению климата сейчас оценивается на уровне "очень низкая" и там же и останется. Также оценивается индикатор чувствительности "увеличение краснокнижных видов растений и животных".

В то же время, чувствительность такие индикаторов, как увеличение площадей деградированных пастбищ, сокращение площади ледников, сокращение урожая ореха грецкого, площади погибших, неудовлетворительных лесных культур (посаженных деревьев), массовое размножение непарного шелкопряда в орехоплодовых лесах вырастет с уровня "средняя" до уровня "большая". Также большой чувствительностью к последствиям изменения климата обладает уровень доходов местного населения, который напрямую зависит от состояния экосистем.

Третий фактор - адаптационный потенциал (Adaptation Capacity). Говоря простым языком, это готовность системы реагировать на риски и подстраиваться к ним, в том числе, изменяясь и используя любые доступные возможности для этого.

Для оценки этого индикатора также разработаны критерии, среди которых: политика и законодательство, финансы, институциональная структура, кадровый потенциал, исследования для развития, доступ к технологиям. Которые по оценкам экспертов также возрастут. Добавим, что среди неклиматических уязвимостей сектора большие значения имеют "высокий уровень антропогенного вмешательства и давления на экосистемы" и "деградация лесных экосистем". Несомненно, что они тоже повлияют на успешность планирования и реализации адаптационных планов и, если мы хотим получить реальные результаты адаптации - это область первоначальных значимых усилий и действий.

Таким образом, идентифицировав и измерив эти факторы мы будем готовы оценить уязвимость системы к последствиям изменения климата (Рисунок 1):

Каковы результаты совокупного индекса уязвимости к климатическим рискам сектора Сохранение биоразнообразия

Эксперты проекта ПРООН-ЗКФ "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике" провели оценку уязвимости четырех приоритетных секторов: Здравоохранение, Сельское хозяйство и ирригация, Сохранение биоразнообразия и Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Были оценены текущие и будущие критические риски климатических опасностей по секторам. Для этого в каждом секторе выделены наиболее существенные климатические опасности и сформулированы индикаторы подверженности и чувствительности. Каждый индикатор оценен по 5-балльной шкале с оценками от 1 до 5: "очень низкая – низкая – средняя – большая – очень большая".

По результатам оценки был подсчитан совокупный индекс уязвимости к изменению климата. Сектор Сохранение биоразнообразия оказался на четвертом месте как наименее уязвимый к изменению климата сегодня в Кыргызстане.

Результаты этой оценки рисков и уязвимости в секторе Сохранение биоразнообразия стали важной основой планирования адаптационных мероприятий и поддержат усилия страны, в целом, направленные на адаптацию к последствиям изменяющегося климата. Ведь изменение климата представляет растущую угрозу для общества и экономики. А интеграция такого актуального инструмента как оценка климатических рисков и уязвимости к ним в процесс стратегического планирования, позволит разработать эффективные меры по адаптации и смягчению последствий этого воздействия во всех приоритетных отраслях.

Автор: Айгуль Кубатова