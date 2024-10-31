Погода
$ 85.80 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

Утверждена программа развития виноградарства и садоводства в Кыргызстане

100  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для обеспечения населения Кыргызской Республики качественной плодоовощной продукцией и увеличения экспортного потенциала садоводческой отрасли Кабинет Министров Кыргызской Республики была утверждена Программа развития садоводства и виноградарства на 2025–2029 годы (распоряжение № 633-р от 14 октября 2024 года).

Данная программа направлена на реализацию Плана действий на 2024 год и долгосрочное развитие агропромышленного комплекса, определённого Указом Президента от 22 июля 2024 года № 202.

Основные задачи программы включают рациональное использование неосвоенных и малопродуктивных земель, развитие садоводства, виноградарства и агролесоводства. Эти меры ориентированы на укрепление продовольственной безопасности страны и наращивание экспортного потенциала в садоводческом секторе.

Для успешного выполнения программы предусмотрены меры поддержки фермеров и предпринимателей, такие как улучшение доступа к современным технологиям и ресурсам, необходимым для выращивания и переработки плодово-ягодной продукции. Это также поспособствует созданию новых рабочих мест в сельских регионах, что положительно скажется на уровне жизни населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440504
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  