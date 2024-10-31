Утверждена программа развития виноградарства и садоводства в Кыргызстане

Для обеспечения населения Кыргызской Республики качественной плодоовощной продукцией и увеличения экспортного потенциала садоводческой отрасли Кабинет Министров Кыргызской Республики была утверждена Программа развития садоводства и виноградарства на 2025–2029 годы (распоряжение № 633-р от 14 октября 2024 года).

Данная программа направлена на реализацию Плана действий на 2024 год и долгосрочное развитие агропромышленного комплекса, определённого Указом Президента от 22 июля 2024 года № 202.

Основные задачи программы включают рациональное использование неосвоенных и малопродуктивных земель, развитие садоводства, виноградарства и агролесоводства. Эти меры ориентированы на укрепление продовольственной безопасности страны и наращивание экспортного потенциала в садоводческом секторе.

Для успешного выполнения программы предусмотрены меры поддержки фермеров и предпринимателей, такие как улучшение доступа к современным технологиям и ресурсам, необходимым для выращивания и переработки плодово-ягодной продукции. Это также поспособствует созданию новых рабочих мест в сельских регионах, что положительно скажется на уровне жизни населения.