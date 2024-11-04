Делегация Минсельхоза КР обсудила развитие сельского хозяйства ШОС

В городе Янлин (Китай) делегация Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности во главе с заместителем министра М.И. Дуйшеевым и представителем администрации президента А.Ж. Жееналиевым приняла участие в Круглом столе по развитию современного сельского хозяйства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

По итогам круглого стола достигнуты договоренности, направленные на углубление сотрудничества в аграрной сфере, в том числе на укрепление торговых связей и обмена технологиями между странами-участниками ШОС.

В рамках 5-ой юбилейной выставки Агробазы ШОС были организованы встречи с представителями компании Pherobio Technology Co., Ltd (производство вакцин от ящура) и компании Jinhai Biotech (использование новых технологий в борьбе с вредителями в сельском хозяйстве), где были обсуждены детали сотрудничества.

Янлинская ярмарка, будучи одним из крупнейших аграрных мероприятий Китая, представила уникальные решения и разработки в сфере высоких технологий для сельского хозяйства. В рамках ярмарки были проведены выставки и конференции, на которых были представлены новейшие технологии, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Были достигнуты принципиальные договоренности между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и биотехнологической компанией "Чжунзе Сифан" и подписано соглашение между двумя компаниями.

Также во время визита делегации были проведены переговоры с представителями китайской компании по поставке сельскохозяйственной техники для создания современных МТС в Кыргызстане.