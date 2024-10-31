На одного инспектора ветконтроля в Кыргызстане приходится 75 объектов

По территории Кыргызской Республики зарегистрировано 73 242 объекта ветеринарного контроля, в среднем на одного инспектора приходится 75 объектов.

На III квартал 2024 года было согласовано с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики 1290 субъектов, из них проверено 1100 субъектов-выдано 300 предписаний, наложено штрафов 1 304 500 сом. 190 объектов не проверено и проведено 30 внеплановых проверок.

Также на IV квартал 2024 года согласовано 1568 субъектов для проведения плановых проверок.