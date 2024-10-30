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Сооронбай и его деревянные генералы

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- Канат Кожоев
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14 октября 2020 года тогдашний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков присвоил пятерым сотрудникам правоохранительных органов генеральские звания. На следующий день сам подал в отставку. Через четыре года президент Садыр Жапаров лишил этого звания пятерых сооронбаевских назначенцев. Но лишил не из мести за то, что те кошмарили его в трудные времена. Указ о "ликвидации" жээнбековских генералов направлен не в прошлое, а в настоящее и будущее: отныне высокие звания будут даваться за реальные дела, а не за холуйское служение сомнительному господину.

Когда-то очень давно Александр Волков написал интересную детскую сказку – "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Сказка – продолжение истории про волшебника Изумрудного города. Некто Урфин, с которым с детства никто не водился, случайно оказался обладателем некоего волшебного порошка. С помощью чудодейственного средства ему удалось оживить выстроганных деревянных вояк. А уже с их помощью он надеялся завоевать весь мир и даже придумал себе титул – "Могучий король Изумрудного города и всей Волшебной страны".

Как всегда в сказках, где добро в конце концов побеждает зло, в самый ответственный момент что-то пошло не так. Не спасли Урфина его деревянные солдаты, и сами бесславно сгинули, несмотря на весь свой воинственный вид.

Ничего не напоминает?

Так и видится картинка: предчувствующий свою скорейшую президентскую (и вообще политическую) кончину Сооронбай Шарипович спешно, на коленке, готовит указы о пожаловании генеральских званий. Выделяет тех, кто, как ему кажется, наиболее ему верен и предан и, в случае чего, не допустит его смещения.

Алмазбек Кыдырмаевич Орозалиев, милицейский стаж которого ведется с 1996 года. Успел поработать на различных должностях. В том числе и на руководящих. Бишкекчанам запомнился тем, что во время коронавирусной пандемии, занимая пост коменданта города, свою задачу видел в строжайшем запрете всяческих передвижений. Все – фигня, главное, чтобы все сидели по домам в масках. Иначе – жесточайшие репрессии. То, что город, натурально, был предоставлен сам себе и оставлен без какой бы то ни было помощи; что волонтерам под страхом репрессий, огородами приходилось подбирать тяжелых больных и с риском для жизни доставлять их в больницы; что город стонал от нехватки медикаментов и медаппаратуры, а гумпомощь утекала в неизвестном направлении – будущего генерала не тревожило.

Как выживали бишкекчане и кыргызстанцы в целом – не волновало и президента Жээнбекова. За это единодушие Орозалиев, очевидно, и превратился в генерала.

Мирлан Дотанович Каниметов. Главный борец с организованной преступностью, запомнившийся не искоренением этой самой преступности, а тем, что летал одним рейсом со свидетелем по делу об убийстве кримавторитета Анапияева, а еще – смехотворными высказываниями, что ОПГ в Кыргызстане нет.

Малик Апсаматович Нурдинов. Такой же коронавирусный комендант, как Орозалиев, только на юге – в Оше, Ноокатском и Кара-Сууйском районах. Ничем особенным не отметился и в конце 2020 года потихоньку уволился по состоянию здоровья.

Санжар Нуралиевич Эркинбаев. Которому удивительным образом повезло отличиться и при Жээнбекове, и при его лютом враге Атамбаеве. Атамбаев наградил его медалью "Данк", Жээнбеков отправил руководить 9-й службой ГКНБ (службой охраны), а в 42 года сделал генералом.

Талантбек Тагаевич Салиев, получивший генеральское звание в 45 лет, по всей видимости, удостоился этой чести за активное участие в задержании в Кой-Таше опального Алмазбека Атамбаева.

На момент превращения в генералов Алмазбек Орозалиев и Мирлан Каниметов были заместителями министра внутренних дел, Малик Нурдинов – начальником УВД Ошской области, Талантбек Салиев – первым заместителем председателя ГКНБ, Санжарбек Эркинбаев – начальником 9 службы ГКНБ.

За какие заслуги эти люди получили обзавелись генеральскими погонами?

За что получил звание генерала Камчыбек Ташиев – объяснять не надо. Результаты его работы налицо. Он не порол чушь, заявляя, что организованная преступность в Кыргызстане отсутствует. Он честно признал ее присутствие и сделал все, чтобы страну от нее избавить, - и добивает ее по сей день. Он не говорил: "Дайте факты", имея в виду коррупцию, а с первых дней на посту председателя ГКНБ объявил ей беспощадную войну.

С чем боролись и какую войну выиграли пятеро сооронбаевских фаворитов?

Накануне своей отставки Сооронбай Жээнбеков вертелся ужом на сковородке. Одним говорил, что уходить не собирается, другим – что не держится за власть и готов отказаться от президентства. Но думал он точно не о стране и не о народе. Думал о себе, любимом, и старался максимально во всех смыслах себя обезопасить. На прощание напринимал кучу решений и подписал всякие-разные указы: снял с должности посла в России Аликбека Джекшенкулова, разогнал АКС ГКНБ, зато пятерым силовикам подарил генеральские должности…

"Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?" - вопрошал Тарас Бульба заблудшего сына Андрия.

"Ну шо, Сооронбай Шарипович, помогли вам ваши генералы?" - так и хочется спросить Жээнбекова.

Сам он, кстати, в результате отставки особо не пострадал. Живет себе припеваючи и в ус, как говорится, не дует. Так же как и другие его деревянные генералы, до которых пока не добрались и которые все еще думают, что высокие звания можно заслужить не честной работой, не службой, а прислуживанием и всяческим угождением очередному дарителю.

Сколько всего обесценилось в Кыргызстане за годы независимости – звания, должности, награды… Этот указ Садыра Жапарова дает понять: больше так не будет. Достоин – получай, не достоин – отдыхай.


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URL: https://www.vb.kg/440509
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, МВД, коррупция, ОПГ, революция
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