Хотите максимальную скорость интернета?

С тарифом "Премиум 500 + O!TV" от Saima Telecom – это реально!
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Гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставка предоставляется БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.
Тарифы "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение. Товар сертифицирован. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call-Center. Предложение не распространяется на жителей ж/м "Ала-Тоо 3" и ж/м "Ак-Ордо". Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 25.10.2024 г.