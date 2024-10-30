Хотите максимальную скорость интернета?

С тарифом "Премиум 500 + O!TV" от Saima Telecom – это реально!

Забудьте о задержках и долгих загрузках.

Домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с позволит получить максимум производительности на ваших устройствах. Подключитесь уже сегодня и почувствуйте разницу!

Тариф "Премиум 500 + O!TV" включает:

Скорость по зоне МИР и KG до 500 Мбит/с; 5 домашних кинотеатров: Etnomedia, Start, Wink, Premier, "О!Кино"; Интерактивное ТВ нового поколения с более 220 каналами в отличном качестве; Управление прямым эфиром; Отложенный просмотр и возможность перемотки рекламы; Выбор записанных программ; Выход в YouTube с ТВ.

И все это по супервыгодной цене – за 1180 сомов в месяц.

Тарифный план "Премиум 500 +" включает:

Скорость по зоне МИР и KG до 500 Мбит/с за 1150 сомов в месяц.

Погрузитесь в мир невероятного разнообразия развлечений прямо у себя дома.

Гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставка предоставляется БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.

Оставить заявку на подключение можно:

на сайте Saima Telecom по ссылке: https://premium.saimatelecom.kg/ru; позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000; в приложении "Мой О!" в разделе Saima Telecom; в головном офисе по адресу: улица Льва Толстого 1/3; в сети магазинов О!Store.

Тарифы "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение. Товар сертифицирован. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call-Center. Предложение не распространяется на жителей ж/м "Ала-Тоо 3" и ж/м "Ак-Ордо". Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 25.10.2024 г.