Стоит ли изменить государственный гимн? Президент высказал свое мнение

В последние дни в обществе разгорелись жаркие споры о возможном изменении государственного гимна. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось президенту Кыргызстану Садыру Жапарову чтобы узнать его мнение.

- Сейчас в СМИ и социальных сетях идет дискуссия о государственном гимне. Кто-то считает, что это пустая затея и есть более важные дела, а кто-то, напротив, поддерживает идею перемен. Каково ваше мнение по поводу изменения гимна?

- Думаю, это было бы хорошим шагом. Почему бы не обновить его? Наш государственный гимн был написан 33 года назад, в годы, когда мы обрели независимость. Тогда гимн отражал радость от свободы, уверенность в том, что судьба кыргызского народа - в его собственных руках. Но прошло 33 года, и мы утвердились как государство, нас знают в мире. Стоит ли спустя сто лет всё так же воспевать только освобождение и обретение независимости?

Почему бы нам не создать гимн, который воспел бы наше независимое государство, народ с многотысячелетней историей, вдохновил бы молодёжь и будущие поколения? Конечно, наш нынешний гимн не будет забыт. Он останется частью нашей истории, как первый гимн независимости. Были в своё время и споры о флаге, где некоторые политики высказывались против изменений. Но наш нынешний флаг - это шаг вперёд. Символ солнца на нем легко узнаваем, он ярко сияет, отражая наше будущее.

- Обычно, когда общественность обсуждает важные темы, политики тоже высказываются. Вопрос о гимне не стал исключением. Так, Адахан Мадумаров назвал предложение спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева об изменении гимна предательством истории. Что вы думаете по этому поводу?

- Не стоит обращать внимания на высказывания Адахана Мадумарова. Он может противоречить себе и менять мнение в зависимости от ситуации. Позвольте мне привести пример. В 2009 году, когда я был комиссаром, я сопровождал главу международной организации Transparency International на встречу с Адаханом, который в то время был государственным секретарем и "главным идеологом страны". После того как наши гости ушли, Адахан пригласил меня и показал документы на своем столе. На бумагах были изображены проекты нового флага, гимна и герба. Цвет флага был синим. Он поднимал вопрос о необходимости их замены, напоминая, что наш старый флаг также был синим. Наш отец Манас называл это "кок асаба" - символом небесной сини. Что касается герба, он заметил, что у орла изображены слишком тонкие ноги, похожие на куриные бедра, а у настоящего орла должны быть мощные, крепкие плюсны.

Тогда я сказал: "Да, вы правы, будет лучше, если мы это изменим. Флаг выглядит элегантно. Вы - человек, который все это подмечает". Но, кажется, он об этом забыл.

Откровенно говоря, неужели он забыл, что еще недавно говорил: "Без Курултая мы не сможем развиваться, Курултай нужен нам, как воздух и вода", а сегодня выступает против Курултая?

Теперь стоит отметить, что не может быть и речи о постоянной смене гимна. Новый гимн должен быть создан творческими людьми - композиторами и поэтами - и представлен народу. Хорошо бы утвердить такой гимн, который поддержало бы большинство. Что плохого, если его исполняют на свадьбах, концертах и на торжественных мероприятиях. Государственный гимн должен прославлять наше государство, призывать граждан к патриотизму, единству и согласию, содержать лозунги о вечном сохранении нашей страны. Будем ли мы всю жизнь петь лишь о том, что освободились?

Архивы Китая подтверждают, что наша история насчитывает пять тысяч лет. Наши историки работают над переводом этих материалов на кыргызский язык, возвращая память о прошлом.

Почему мы потеряли государственность в средние века? Причиной тому были зависть, ревность и предательство со стороны тех, кто ради собственной выгоды подрывал единство народа.

Теперь, восстановив и укрепив свою страну, мы не должны снова подвергать ее риску и допускать те же ошибки.

Если ты настоящий патриот, нужно быть последовательным в своих словах и позиции. Недостойно мужчины сегодня говорить одно, а завтра - другое трудно назвать патриотами. Это люди, для которых главное - их собственное "я".