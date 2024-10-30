Погода
$ 85.76 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

Стоит ли изменить государственный гимн? Президент высказал свое мнение

268  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последние дни в обществе разгорелись жаркие споры о возможном изменении государственного гимна. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось президенту Кыргызстану Садыру Жапарову чтобы узнать его мнение.

- Сейчас в СМИ и социальных сетях идет дискуссия о государственном гимне. Кто-то считает, что это пустая затея и есть более важные дела, а кто-то, напротив, поддерживает идею перемен. Каково ваше мнение по поводу изменения гимна?

- Думаю, это было бы хорошим шагом. Почему бы не обновить его? Наш государственный гимн был написан 33 года назад, в годы, когда мы обрели независимость. Тогда гимн отражал радость от свободы, уверенность в том, что судьба кыргызского народа - в его собственных руках. Но прошло 33 года, и мы утвердились как государство, нас знают в мире. Стоит ли спустя сто лет всё так же воспевать только освобождение и обретение независимости?

Почему бы нам не создать гимн, который воспел бы наше независимое государство, народ с многотысячелетней историей, вдохновил бы молодёжь и будущие поколения? Конечно, наш нынешний гимн не будет забыт. Он останется частью нашей истории, как первый гимн независимости. Были в своё время и споры о флаге, где некоторые политики высказывались против изменений. Но наш нынешний флаг - это шаг вперёд. Символ солнца на нем легко узнаваем, он ярко сияет, отражая наше будущее.

- Обычно, когда общественность обсуждает важные темы, политики тоже высказываются. Вопрос о гимне не стал исключением. Так, Адахан Мадумаров назвал предложение спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева об изменении гимна предательством истории. Что вы думаете по этому поводу?

- Не стоит обращать внимания на высказывания Адахана Мадумарова. Он может противоречить себе и менять мнение в зависимости от ситуации. Позвольте мне привести пример. В 2009 году, когда я был комиссаром, я сопровождал главу международной организации Transparency International на встречу с Адаханом, который в то время был государственным секретарем и "главным идеологом страны". После того как наши гости ушли, Адахан пригласил меня и показал документы на своем столе. На бумагах были изображены проекты нового флага, гимна и герба. Цвет флага был синим. Он поднимал вопрос о необходимости их замены, напоминая, что наш старый флаг также был синим. Наш отец Манас называл это "кок асаба" - символом небесной сини. Что касается герба, он заметил, что у орла изображены слишком тонкие ноги, похожие на куриные бедра, а у настоящего орла должны быть мощные, крепкие плюсны.

Тогда я сказал: "Да, вы правы, будет лучше, если мы это изменим. Флаг выглядит элегантно. Вы - человек, который все это подмечает". Но, кажется, он об этом забыл.

Откровенно говоря, неужели он забыл, что еще недавно говорил: "Без Курултая мы не сможем развиваться, Курултай нужен нам, как воздух и вода", а сегодня выступает против Курултая?

Теперь стоит отметить, что не может быть и речи о постоянной смене гимна. Новый гимн должен быть создан творческими людьми - композиторами и поэтами - и представлен народу. Хорошо бы утвердить такой гимн, который поддержало бы большинство. Что плохого, если его исполняют на свадьбах, концертах и на торжественных мероприятиях. Государственный гимн должен прославлять наше государство, призывать граждан к патриотизму, единству и согласию, содержать лозунги о вечном сохранении нашей страны. Будем ли мы всю жизнь петь лишь о том, что освободились?

Архивы Китая подтверждают, что наша история насчитывает пять тысяч лет. Наши историки работают над переводом этих материалов на кыргызский язык, возвращая память о прошлом.

Почему мы потеряли государственность в средние века? Причиной тому были зависть, ревность и предательство со стороны тех, кто ради собственной выгоды подрывал единство народа.

Теперь, восстановив и укрепив свою страну, мы не должны снова подвергать ее риску и допускать те же ошибки.

Если ты настоящий патриот, нужно быть последовательным в своих словах и позиции. Недостойно мужчины сегодня говорить одно, а завтра - другое трудно назвать патриотами. Это люди, для которых главное - их собственное "я".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440511
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гимн
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  