В Бишкеке обсудили внедрение единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ

В Бишкеке прошло совещание с участием заместителя мэра Рамиза Алиева по обсуждению внедрения единой квитанции для оплаты коммунальных услуг, направленной на упрощение и повышение удобства для горожан. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, нововведение предполагает объединение в один документ всех начислений за услуги жилищно-коммунального хозяйства, такие как водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, вывоз мусора и техобслуживание лифтов.

Теперь горожане смогут оплатить все необходимые услуги сразу по одной квитанции, что позволит экономить время и минимизировать риск пропусков платежей.

На единых квитанциях будет указан единый ELQR, содержащий полную информацию о платеже и позволяющий оплачивать одним кликом. Оплату можно будет производить посредством любого интернет-банкинга.

Переход на систему единой квитанции по коммунальным услугам упорядочит учет населения и хозяйствующих субъектов, увеличит абонентскую базу потребителей коммунальных услуг и повысит платежную дисциплину, создаст основу для дальнейшего перехода на цифровую квитанцию.