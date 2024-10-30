В стационаре Жайылского района зафиксированы нарушения и жестокое обращение

25 октября Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток в ходе посещения Жайылского женского психоневрологического социального стационарного учреждения выявил грубые нарушения в отношении получателей услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на момент посещения в корпусе №1 находились 72 получателя услуг, однако имелось только 64 кровати. В связи с чем, двое подопечных были вынуждены спать на полу. Шесть женщин были заперты в пустой комнате без мебели и с ведром для отправления естественных нужд, что создавало антисанитарные условия с сильным зловонием. Со слов персонала, комната использовалась как "изолятор" для временного размещения лиц с тяжелой умственной отсталостью. Несмотря на низкую температуру в помещении, женщины частично находились без одежды и обуви, что усугубляло их уязвимое положение.

Национальный центр расценивает действия сотрудников учреждения в отношении получателей услуг как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. По выявленным фактам составлен акт и направлен в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер и инициирования расследования.