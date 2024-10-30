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В Сокулуке мужчина 3 часа избивал свою гражданскую супругу. Он задержан

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28 октября в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о гражданке Д.К. 2002 года рождения с телесными повреждениями, которая была доставлена в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, установлено, что с 07:00 до 10:00 в доме по ул. Заречная гражданку Д.К. избивал ее гражданский супруг К.М. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК Кыргызской Республики (семейное насилие). Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/440516
Теги:
задержание, избиение, семейное насилие, Чуйская область, милиция, ИВС
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