В Сокулуке мужчина 3 часа избивал свою гражданскую супругу. Он задержан

28 октября в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о гражданке Д.К. 2002 года рождения с телесными повреждениями, которая была доставлена в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, установлено, что с 07:00 до 10:00 в доме по ул. Заречная гражданку Д.К. избивал ее гражданский супруг К.М. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК Кыргызской Республики (семейное насилие). Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.