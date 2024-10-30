Находящийся под арестом бизнесмен Имамидин Ташов порезал себе живот

Бизнесмен и основатель строительной компании "КЖ групп" Имамидин Ташов, находящийся под арестом, порезал себе живот. Эту информацию "Азаттыку" подтвердил его адвокат Самат Матцаков.

Он сообщил, что Ташова, после произошедшего, доставили из СИЗО ГКНБ в больницу.

"Сегодня я пришел в следственный изолятор ГКНБ, чтобы встретиться с Ташовым. Дежурный на месте не впустил меня и сказал подождать. Там я узнал, что Имамидин Ташов нанес себе ранения и был доставлен в больницу на скорой помощи. Я позвонил в скорую помощь по номеру 103 и мне подтвердили, что поступил вызов из СИЗО ГКНБ о том, что мужчина 40-45 лет пытался нанести себе увечья, и что его увезли в городскую больницу №4. Однако информацию о том, как именно он это сделал, мне не предоставили. Я тоже только что приехал в больницу", - рассказал адвокат.

Напомним, Имамидина Ташова задержали в конце апреля 2024 года. С тех пор он находится под стражей. В спецслужбе тогда сообщали, что бизнесмена разыскивали "за покушение к насильственному захвату власти" и задержали в селе Каинды Чуйской области.

Известно, что бизнесмену предъявлены обвинения по статьям 326 ("Насильственный захват власти"), 327 ("Публичные призывы к насильственному захвату власти") и 378 ("Незаконное пересечение государственной границы КР") УК КР.