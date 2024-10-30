ГКНБ на баланс государства возвращены стадион и бассейн "Сельмашевец"

В Бишкеке на баланс государства возвращены стадион и бассейн "Сельмаш", сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, в ходе работы по возврату незаконно выданных в частную собственность объектов недвижимости на территории столицы был установлен факт незаконной приватизации территории стадиона и бассейна, ранее принадлежавших заводу сельскохозяйственного машиностроения имени М.В. Фрунзе.

Следует отметить, что стадион и бассейн относились одновременно к территории парка имени Фучика и имели статус социальных объектов, при этом находились в пользовании работников завода, в связи с чем и назывался "Сельмаш".

В ходе приватизации объектов на территории завода им.Фрунзе частные лица в сговоре с должностными лицами получили правоудостоверяющие документы о праве частной собственности на стадион и бассейн.

По данному факту Госкомитетом было возбуждено уголовное дело, в рамках которого со стороны ДУМИ мэрии в судебные органы был направлен иск о признании недействительными действия, совершенные со стадионом "Сельмаш".

Согласно решения Ленинского районного суда и Бишкекского горсуда, отмеченная территория передана в муниципальную собственность мэрии. Тем самым в пользу государства возвращены объекты стоимостью в 1 млрд 84 млн 248 тыс. сомов, общей площадью 3,6 га.

Отныне возвращенные социальные объекты будут использоваться исключительно в интересах жителей Бишкека и гостей столицы.

ГКНБ КР продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению аналогичных фактов.

Напомним, в 1990-х годах была начата процедура банкротства завода сельскохозяйственного машиностроения имени М. В. Фрунзе. Согласно договору купли-продажи от 15 ноября 2000 года №4082, право собственности на стадион, расположенный по улице Интергельпо, 2, перешло к директору ОсОО "Болот" Сатылганову Карыбаю Баатаевичу.

После спортивным комплексом владел Сатылганов Улукбек Карыбаевич (свидетельство о праве частной собственности на наследство по закону – №1749 от 6 августа 2010 года).

В комплекс входят следующие объекты:

стадион (2,06 га) – ул. Интергельпо, 2-2/1;

земельный участок (0,116 га) – ул. Интергельпо, 2-2;

земельный участок (0,2677 га) – ул. Интергельпо, 2-2/1;

бассейн (1,1531 га) – ул. Интергельпо, 2-2/1.