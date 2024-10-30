С начала года налоговые выплаты "Альянс Алтын" составили 6.2 млрд сомов

С января по сентябрь 2024 года горнорудная компания "Альянс Алтын", разрабатывающая месторождение Джеруй, пополнила бюджет почти на 6.2 млрд сомов. Налоговые выплаты в сентября превысили 767 млн сомов. Об этом VB.kg сообщили в компании.

Как отметили в "Альянс Алтын", налоги от выручки от продажи золота за отчетный период почти достигли 5 млрд сомов. А в сентябре сумма выплат составила 608 млн сомов.

С начала деятельности компании, т.е. с 2015 года, общие налоговые выплаты превысили 21.2 млрд сомов, а налоги от выручки от продажи золота – 15.5 млрд сомов.

Также в этом году "Альянс Алтын" перечислила 2% от выручки или 416 млн сомов на развитие и содержание инфраструктуры местного значения:

Фонд развития Таласской области – 206 млн сомов (50%); Фонд развития Таласского района – 124.8 млн сомов (30%); Фонд развития сельской управы Шумкар-Уя – 83.2 млн сомов (20%).

Экологические платежи компании в текущем году составили 7.1 млн сомов: 1.8 млн сомов направлены на рекультивационный фонд, почти 5.3 млн сомов за использование поверхностной воды для производственных нужд ТЗРК "Джеруй"