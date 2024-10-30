В Испании в результате наводнений погибли более 60 человек

В связи с произошедшими наводнениями, вызванными проливными дождями с градом, на юге и востоке Испании, в результате которых погибли свыше 60 человек, Министерство иностранных дел сообщает, что по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате наводнений граждан Кыргызской Республики нет.

Посольство Кыргызской Республики во Французской Республике поддерживает связь с гражданами Кыргызской Республики, пребывающими в Испании.

Функционирует телефон экстренной связи посольства, по которому граждане Кыргызстана, пребывающие в Испании, в случае необходимости, могут обратиться за помощью или консультацией: +33 6 15 11 76 99, +33 1 71 60 37 04.