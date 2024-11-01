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Торобаев: Открытие локальных МТС поможет фермерам добиться высоких урожаев

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев, выступая на открытии сельхозмагазина и МТС, рассказал, что в Кыргызстане 1 200 000 пахотных земель, и в среднем требуется 20 000 тракторов.

"Во многих местах из-за нехватки техники агротехнология не внедряется в полной мере, из за чего мы не можем добиться самого удовлетворительного урожая. Одним из путей решения этой проблемы является создание локальных МТС в регионах. Если созданная МТС будет своевременно оказывать качественные услуги фермерам, в полной мере внедрять агротехнологии, использовать качественные семена и удобрения, то наш фермер обязательно добьется высокого урожая", - сказал он.

В селе Дмитриевка Иссык-Атинского района представили новый МТС: в составе 2 тягачей Zoomlion RG 2004, 1 RS 1604, 1 RN 1104 и 1 фронтальный погрузчик RN 904.

Эта техника обеспечивает эффективные услуги по обработке почвы, которые помогают фермерам оптимизировать процессы обработки почвы и повысить урожайность. Фермеры также могут найти в магазине - семена, удобрения, средства защиты растений, ветеринарные препараты и другие товары, а также получить консультацию по сельскому хозяйству.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности готово всесторонне поддерживать инициативы по открытию новых МТС и кооперативных фермеров.


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URL: https://www.vb.kg/440530
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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