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В Бишкеке отметили День армейской авиации

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- Светлана Лаптева
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Личный состав войсковой части 23565 СВО ВС КР в Национальном Центре детства и юношества "Сейтек" принял участие в торжественном собрании в честь Дня Армейской авиации и 24-летия со дня окончания Баткенских событий.

Специальной медалью, грамотами отмечены лучшие летчики, инженеры, военнослужащие, активисты клуба военной авиации.

Заместитель Командующего СВО ВС КР полковник Айбек Буржуев отметил важность несения службы именно армейской авиации в Вооружённых силах Кыргызской Республики, поскольку именно перед ними ставятся специфические задачи. А с учетом того что 90 процентов территории страны занимают горы повышается и сложность.

Командир войсковой части 23565 подполковник Данияр Давитахунов подчеркнул, что именно вертолетчики армейской авиации могут откликнуться на призыв из самого пекла боя о спасении, услышать в эфире приказ спасти личный состав или гражданских. И чтобы выполнять такие задачи необходимо много работать в мирное время.

Концертная программа состояла из ярких концертных номеров солистов Центрального дома армии Вооруженных Сил Кыргызской Республики и творческих коллективов детского центра Сейтек.


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URL: https://www.vb.kg/440532
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