В Бишкеке задержали Нурлана Мотуева по подозрению в межнациональной розни

В Бишкеке задержан Нурлан Мотуев, подозреваемый в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным пресс-службы, 16 октября 2024 года в ходе мониторинга социальной сети "Инстаграм" выявлено, что пользователь, зарегистрированный под именем "nurlan_motuev_official", разместил видео с негативными высказываниями в адрес представителей национального меньшинства, разжигая тем самым межнациональную рознь. Видео содержало элементы, унижающие и пропагандирующие исключительность и превосходство либо неполноценность граждан по признаку межнационального конфликта, совершенные публично с использованием сети интернет.

В рамках доследственной проверки была назначена соответствующая экспертиза, согласно заключению, которой в предоставленных материалах обнаружены лингвистические признаки пропаганды исключительности и превосходства, а также неполноценности по признаку национальной принадлежности. Также выявлены признаки межнациональной розни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 330 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды) УК Кыргызской Республики. Подозреваемый водворен в ИВС, расследование продолжается.