Новый автовокзал в Бишкеке: направления и время отправления

Муниципальное предприятие "Бишкекский автовокзал" по адресу: Алма-Атинская, 1/1 работает в штатном режиме. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в настоящее время МП "Бишкекский автовокзал" обслуживает международные, междугородние, областные и пригородные маршруты.

Маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области отправляются с нового автовокзала. Ниже приведем список микроавтобусных маршрутов, которые отправляются до пункта назначения.

Микроавтобусы:

519 – Жети-Огуз – Бишкек

506 – Чолпон-Ата-Ананьево – Бишкек

504- Каджисай-Боконбаево – Бишкек

501 – Каракол – Бишкек

589 – Ак-Суу – Бишкек

508 – Балыкчы – Бишкек

587 – Тюп – Бишкек

566 – Бозучук – Бишкек

510 – Нарын – Бишкек

512 – Атбашы – Бишкек

602 – 8-март – Бишкек

514 – Чаек – Бишкек

511 – Баетова – Бишкек

513 – Кочкор – Бишкек

604 – Ак муз – Бишкек

584 – Озгоруш – Бишкек

575 – Казбек – Бишкек

534 – Кызарт – Бишкек

516 – Минкуш Орнок – Бишкек

Также есть ночные автобусные рейсы:

401 – Каракол – Бишкек (юг - 20:50)

401 – Каракол – Бишкек (север - 21:00, 22:00, 23:00)

411 – Баетова – Бишкек (19:00)

701 – Алмата – Бишкек (8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00)

Бозучук – Бишкек (23:30)

Казбек – Бишкек (21:00)

Ташкент – Бишкек (19:00, 21:00)

Ташкент Жизак – Бишкек (15:50)

Доехать до МП "Бишкекский автовокзал" можно на муниципальных автобусах №13 и №34, а также на микроавтобусах №123 и №128.

В свою очередь, маршруты в Ош – Баткен – Джалал-Абад – Талас временно отправляются с западной части Бишкека, где собираются построить новый ипподром "Аккула".

До нового ипподрома "Ак-Кула" курсируют автобусные маршруты №13 и №40, а также микроавтобусный маршрут №258.