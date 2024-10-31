Погода
$ 85.80 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

Новый автовокзал в Бишкеке: направления и время отправления

298  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекский автовокзал" по адресу: Алма-Атинская, 1/1 работает в штатном режиме. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в настоящее время МП "Бишкекский автовокзал" обслуживает международные, междугородние, областные и пригородные маршруты.

Маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области отправляются с нового автовокзала. Ниже приведем список микроавтобусных маршрутов, которые отправляются до пункта назначения.

Микроавтобусы:

519 – Жети-Огуз – Бишкек

506 – Чолпон-Ата-Ананьево – Бишкек

504- Каджисай-Боконбаево – Бишкек

501 – Каракол – Бишкек

589 – Ак-Суу – Бишкек

508 – Балыкчы – Бишкек

587 – Тюп – Бишкек

566 – Бозучук – Бишкек

510 – Нарын – Бишкек

512 – Атбашы – Бишкек

602 – 8-март – Бишкек

514 – Чаек – Бишкек

511 – Баетова – Бишкек

513 – Кочкор – Бишкек

604 – Ак муз – Бишкек

584 – Озгоруш – Бишкек

575 – Казбек – Бишкек

534 – Кызарт – Бишкек

516 – Минкуш Орнок – Бишкек

Также есть ночные автобусные рейсы:

401 – Каракол – Бишкек (юг - 20:50)

401 – Каракол – Бишкек (север - 21:00, 22:00, 23:00)

411 – Баетова – Бишкек (19:00)

701 – Алмата – Бишкек (8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00)

Бозучук – Бишкек (23:30)

Казбек – Бишкек (21:00)

Ташкент – Бишкек (19:00, 21:00)

Ташкент Жизак – Бишкек (15:50)

Доехать до МП "Бишкекский автовокзал" можно на муниципальных автобусах №13 и №34, а также на микроавтобусах №123 и №128.

В свою очередь, маршруты в Ош – Баткен – Джалал-Абад – Талас временно отправляются с западной части Бишкека, где собираются построить новый ипподром "Аккула".

До нового ипподрома "Ак-Кула" курсируют автобусные маршруты №13 и №40, а также микроавтобусный маршрут №258.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440541
Теги:
Казахстан, Узбекистан, Бишкек, Кыргызстан, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  