Новый автовокзал в Бишкеке: направления и время отправления

Муниципальное предприятие "Бишкекский автовокзал" по адресу: Алма-Атинская, 1/1 работает в штатном режиме. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в настоящее время МП "Бишкекский автовокзал" обслуживает международные, междугородние, областные и пригородные маршруты.
Маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области отправляются с нового автовокзала. Ниже приведем список микроавтобусных маршрутов, которые отправляются до пункта назначения.
Микроавтобусы:
519 – Жети-Огуз – Бишкек
506 – Чолпон-Ата-Ананьево – Бишкек
504- Каджисай-Боконбаево – Бишкек
501 – Каракол – Бишкек
589 – Ак-Суу – Бишкек
508 – Балыкчы – Бишкек
587 – Тюп – Бишкек
566 – Бозучук – Бишкек
510 – Нарын – Бишкек
512 – Атбашы – Бишкек
602 – 8-март – Бишкек
514 – Чаек – Бишкек
511 – Баетова – Бишкек
513 – Кочкор – Бишкек
604 – Ак муз – Бишкек
584 – Озгоруш – Бишкек
575 – Казбек – Бишкек
534 – Кызарт – Бишкек
516 – Минкуш Орнок – Бишкек
Также есть ночные автобусные рейсы:
401 – Каракол – Бишкек (юг - 20:50)
401 – Каракол – Бишкек (север - 21:00, 22:00, 23:00)
411 – Баетова – Бишкек (19:00)
701 – Алмата – Бишкек (8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00)
Бозучук – Бишкек (23:30)
Казбек – Бишкек (21:00)
Ташкент – Бишкек (19:00, 21:00)
Ташкент Жизак – Бишкек (15:50)
Доехать до МП "Бишкекский автовокзал" можно на муниципальных автобусах №13 и №34, а также на микроавтобусах №123 и №128.
В свою очередь, маршруты в Ош – Баткен – Джалал-Абад – Талас временно отправляются с западной части Бишкека, где собираются построить новый ипподром "Аккула".
До нового ипподрома "Ак-Кула" курсируют автобусные маршруты №13 и №40, а также микроавтобусный маршрут №258.